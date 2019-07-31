MLB／雷神不甩交易傳聞 7.1局11K電爆白襪

2019-07-31 15:02 聯合新聞網 綜合報導



大都會「雷神」辛德賈德有信心自己不會被交易。 美聯社 分享 facebook

大都會「雷神」辛德賈德（ Noah Syndergaard）交易傳聞滿天飛，不少人認為今日對戰白襪可能是他大都會生涯最後一役，但雷神可不管這麼多，專注在當下投球表現，主投7.1局送出11次三振，助大都會客場5:2擊敗白襪。

在交易傳聞不斷的情況下，大都會今日作客芝加哥賽事被視為，可能是辛德賈德最後一次身披大都會戰袍，被問及是否有信心持續留隊，辛德賈德毫不猶豫表示，「會的，我認為不會發生任何事。」

可能或多或少帶著離隊決心投球，辛德賈德此役壓制力爆表，投7.1局僅挨5安、只有1保送，還狂賞白襪打線11K，無奈9局下同樣交易傳聞纏身的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）砸鍋，導致無關勝敗，戰績停留在7勝5敗。

當家投手有好表現，大都會教頭卡洛威（Mickey Callaway）自然讚不絕口，「他充滿能量，他投的球都有確實發揮功效，表現非常優秀，可能是我看過最好的一次。」

大都會雖然9局遭追平，但延長賽靠麥尼爾（Jeff McNeil）、康佛托（Michael Conforto）兩人揮大棒灌進3分直接5:2帶走比賽。本場勝利讓大都會連勝紀錄拉長至賽季新高5連勝，不過距離擠進國聯第二章外卡仍有5場勝差，想進季後賽還得繼續贏球。