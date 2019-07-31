MLB／印人主導三方交易 送走爆氣包爾迎普伊格

2019-07-31 12:42 聯合新聞網 綜合報導



包爾前天在場上才有脫軌事件，今日馬上成為印地安人交易籌碼被送往紅人。 美聯社 分享 facebook

大聯盟731大限各隊動作頻頻，這次輪到美聯勁旅印地安人出招，根據報導印地安人與紅人、教士進行三方交易，交易案主角包括前幾天爆氣把球丟向中外野的先發投手包爾（Trevor Bauer）跟紅人強打普伊格（Yasiel Puig ）。

據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）消息指出，在印地安人、紅人、教士的三方交易中，包爾將被送至紅人，換來以普伊格為首，另包含外野手雷耶斯（Franmil Reyes）、左投新秀艾倫（Logan Allen）、工具人諾瓦（Victor Nova）和紅人小聯盟投手摩斯（Scott Moss）的5人包裹；教士則從紅人獲得百大新秀特拉梅爾（Taylor Trammell）。

包爾於2018年爆發賽季後，狀態開始些微浮動，本季先發24場，戰績9勝8敗，共賞185次三振，防禦率3.79跟去年2.21有落差，前幾天更因4.1局被打爆憤而將球丟至中外野，再度惹出問題，雖然未被禁賽但仍被聯盟罰款。或許看在包爾行為舉止令人頭痛，加上球隊兩位目前受傷強投塞拉薩（Danny Salazar）、克魯柏（Corey Kluber）復出在即，因此球隊在季後賽競爭之路上大膽送走包爾。

普伊格同樣是個麻煩人物，在被交易當天還在場上參與大亂鬥被驅逐出場。 美聯社 分享 facebook

另一交易案主角普伊格本季打擊率0.252，有22轟、61打點，與雷耶斯一同被送至印地安人，這兩輪重砲本季共敲出49轟，比印地安人左、右外野手合計的21支還多，兩人加入無疑在進攻上大進補。不過印地安人送走耍脾氣的包爾，卻又迎進一名麻煩人物。普伊格在被交易新聞傳出當下，還在對海盜比賽中上演拳武行，遭驅逐出場。