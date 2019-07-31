MLB／不知成三方交易主角 普伊格和海盜打架被驅

2019-07-31 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



普伊格不知自己成為三方交易主角，在紅人與海盜再次的大亂鬥中遭驅逐。 美聯社 分享 facebook

在交易新聞流出後不久，還不知道即將被送到印地安人的紅人外野手普伊格（Yasiel Puig），在場上為隊友出氣，和海盜隊打架後被驅逐出場，雙方板凳也一度清空。

事情發生在九局上、兩人出局，紅人以3：11落後，牛棚投手賈瑞特（Amir Garrett）剛挨完一發兩分彈，正準備被換下場時，卻和三壘側的海盜休息區擦槍走火，他直接衝上前，甩掉手套向海盜陣營出拳，場面立刻陷入混亂，兩隊人馬全數衝出，賈瑞特稍後被驅逐出場。

不過雙方火氣沒因此熄滅，仍有人在場上對峙，普伊格成了第二枚導火線，不斷叫囂並想衝向海盜球員理論，成了第二位被驅逐的對象。

731交易大限即將到期，紅人今天和印地安人、教士談成一筆三方交易，紅人送出普伊格等球員，從印地安人換到強力先發投包爾（Trevor Bauer），教士則從紅人獲得百大新秀特拉梅爾（Taylor Trammell），印地安人則從教士拿到外野手雷耶斯（Franmil Reyes）、左投新秀艾倫（Logan Allen）、工具人諾瓦（Victor Nova）和紅人小聯盟投手摩斯（Scott Moss）。

紅人從去年就對包爾有興趣，本季他也維持穩定身手，目前出賽24場，戰績九勝八敗，防禦率3.89，有185次三振，名列全聯盟第五。