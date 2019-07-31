MLB／趕交易大限 勇士、小熊補強牛棚

2019-07-31 13:04 聯合新聞網 綜合報導



勇士跟小熊趕在731交易大限前補強，分別交易來馬丁及老將菲爾普斯兩名後援投手，充實牛棚深度。 美聯社 分享 facebook

7月31日交易大限在即，各球隊搶壓線補強戰力，勇士跟小熊趁著這段時間加深牛棚戰力，分別交易來後援投手馬丁（Chris Martin）及老將菲爾普斯（David Phelps）。

搶在交易市場關門前，勇士達成與遊騎兵談判，送出新秀左投阿拉德（Kolby Allard），換來後援投手馬丁補強牛棚戰力。33歲的馬丁本季登板38次，投38局賞43K、拿下4次救援成功、防禦率3.08；他最為突出數據為三振四壞比，在所有主投30局以上的投手中，以10.75居第一，有望控制勇士本季牛棚保送過多問題。

被勇士送出的阿拉德，為2015年14輪選進新秀，本季替勇士3A球隊格威內特銀花鱸魚（Gwinnett Stripers）先發20場，戰績7勝5敗，防禦率4.17，被交易至遊騎兵後將被指派至3A出賽。

同處國聯的小熊也是補強牛棚，透過送出右投哈奇（Thomas Hatch），向藍鳥交易來菲爾普斯。32歲的菲爾普斯有傷病史，曾於2018年3月春訓傷及手肘韌帶，直到該年6月17日才復出；本季他17場救援，主投17.1局送出18次三振、防禦率3.63。

過去在馬林魚曾一起打拼的希謝克（Steve Cishek）對前隊友讚譽有嘉，如今在芝加哥再共事，「他很棒，能夠讓更衣室氣氛相當融洽。」

另一方面，24歲被送走的哈奇，於2016年業餘選秀104順位被選進，本季待在小熊2A球隊田納西煙山（Tennessee Smokies），戰績4勝10敗，防禦率4.59。