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MLB／韋蘭德7局無失分13K 美聯首位14勝投手

2019-07-31 10:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

韋蘭德先發七局無失分、飆出13K，成為本季美聯第一位14勝投手。 美聯社
韋蘭德先發七局無失分、飆出13K，成為本季美聯第一位14勝投手。 美聯社
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交易大限截止之前，太空人王牌韋蘭德Justin Verlander）再度用身手向各隊展現，何謂季中補強的最佳範例，今天客場挑戰印地安人，韋蘭德先發七局無失分、飆出13K，率領太空人以2：0完封，成為本季美聯第一位14勝投手。

韋蘭德共投105球，七局投球只被敲兩支安打，無失分與無保送，連續三場都繳出雙位數三振，目前防禦率為2.73。

在拿下系列賽首勝後，太空人近12場比賽拿下十場，做出最大貢獻的莫過於先發投手群，全都收下勝投，共 76.1局投球只被敲45支安打，防禦率1.30。

印地安人先發投手畢柏（Shane Bieber）也繳出優質先發，但五局上被敲的三支安打成為敗筆，單局失掉兩分，有一分為奇利諾斯（Robinson Chirinos）的陽春砲所致，本季擁有十勝的他，悲情承擔本季第四敗。

目前全聯盟只有兩位投手拿到14勝，除了韋蘭德外，另一人為國民強投史特拉斯堡（Stephen Strasburg），另有其它三人以13勝緊追在後。

此外，韋蘭德本季累積196K，全聯盟只落後給隊友柯爾（Gerrit Cole）的212K，距離生涯3000K只差98次。

韋蘭德Justin Verlander
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