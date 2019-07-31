從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

現今大聯盟戰場全壘打滿天飛，即便是以前被視為「火力貧乏」的自殺棒捕手，都有不少強打爭搶鏡頭，除了前幾年已有實績的洋基桑契斯（Gary Sanchez）、小熊康崔拉斯（Willson Contreras）、釀酒人葛蘭多（Yasmani Grandal）以外，如雙城蓋佛（Mitch Garver）、紅襪瓦茲奎茲（Christian Vázquez）、印地安人培瑞茲（Roberto Pérez）、水手納維茲（Omar Narváez）都是異軍突起的例子。七月還沒結束，大聯盟目前共有20位捕手有雙位數全壘打（去年22位）。水手墨菲（Tom Murphy）甚至僅花148打數即達成10轟，紅雀威特斯（Matt Wieters）更誇張，13.2打數就轟一發（本季累積119打數9轟）。

水手替補捕手墨菲過去四季在落磯隊僅打出10轟，本季至今則是已經10轟！ 美聯社 分享 facebook

然而，由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭？鎂光燈外，卻有人顯得格外落寞。曾經的「當紅炸子雞」─巨人波西（Buster Posey）本季不只中斷連四年（2015-2018）入選明星賽紀錄，連OPS+也跌至100以下，勉強繳出聯盟平均水準以下的成績，對比昔日選秀首輪、新人王、年度最有價值球員、三枚冠軍戒指、四座銀棒獎、一次打擊王、東山再起獎等豐功偉業，更是令人感慨：意氣風發光景，一切彷若昨日，如今生涯累積5000打席、32歲的波西也走上衰退的命運了。

「76場出賽，265打數，70安、5轟，29打點，0.264/0.329/0.396」，相當平庸，把名字遮住絕對想不到這是波西的帳面數據。

巨人捕手波西打擊動作依然好看，但打擊能力卻已是大不如前，OPS低到.725，在大聯盟捕手中已屬後段班。 美聯社 分享 facebook

事實上這還是七月手感回溫（明星賽後三圍0.313/0.389/0.479）後修正的表現，在那之前更是谷底徘徊。以往對左投表現優異的他，今年反而被左投修理（對左投打擊率僅0.244，和生涯平均0.322落差不小），被三振率大幅增加、保送率減少，許多數據都是生涯低點。

細觀進階數據，今年的平均擊球初速88.7英哩（約143公里），連兩年排在大聯盟百名後，反觀2016年平均擊球初速90.5英哩（約145.7公里），還能排第47名，擊球品質兩相比較，波西的「退化」其來有自。儘管波西對好球帶內的球的掌握度還是頗高，但關鍵在於對好球帶以外的球僅有64.7%的擊球率，遠遠不及生涯平均的76.5%，偏偏波西對好球帶以外的球之出棒率是31.6%，創生涯新高（生涯平均為27.7%），這現象使對手不需要把球投到太好打的位置，也能誘使波西出棒，大大減少投手在對決時的心理壓力。波西整體出棒擊球率（contact%）是81.4%，也是菜鳥年以來的新低（生涯平均85.9%），內野飛球率近四年最高，伴隨著比以前還高的揮空率，成績下滑是必然的結果。

波西選球能力變差，對方投手更擅加利用這個弱點，以致於他的成績急速衰退。 美聯社 分享 facebook

一轉眼，青澀波西與巨人的八年長約也進入倒數階段（2013-2021年，2022年為球隊選擇權），鑒於農場也有大物捕手巴特（Joey Bart）等待接班，可以預見的是，波西未來很可能會跟隨明星捕手前輩茂爾（Joe Mauer）的腳步，逐漸褪下捕手護具、成為全職一壘手，排除接捕壓力和受傷風險（今年五月進了腦震盪傷兵名單，生涯第二次），以求延長職業球員壽命。到時候棒子若沒強勢反彈（生涯打擊率降到0.303，面臨「三成保衛戰」），對球隊（無論是否還待在舊金山）的價值和貢獻只會更少。或許今年的波西最後還是能打回聯盟平均的火力輸出，但從前攻守兼具的明星捕手波西，球迷只能在腦海裡找尋與追憶了。