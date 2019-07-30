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MiLB／江少慶4.1局失5分 張育成敲1安跑回1分

2019-07-30 16:42中央社 台北30日綜合報導

印地安人3A的江少慶今天先發投4.1局，被敲6支安打包含1支全壘打，失5分含4責...
印地安人3A的江少慶今天先發投4.1局，被敲6支安打包含1支全壘打，失5分含4責失，但最終無關勝敗。 路透
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印地安人3A的江少慶今天先發投4.1局，被敲6支安打包含1支全壘打，失5分含4責失；張育成則是4打數敲1支安打，跑回1分，最終印地安人3A贏球，江少慶逃過敗投。

印地安人3A對海盜3A的比賽，江少慶擔任印地安人3A的先發投手，1局下剛開始就投出保送，不過接下來用三振、滾地球及飛球，拿下3個出局數，沒有失分；第2局被敲出1支安打，不過也無失分；3局下被凱利（Christian Kelley）轟陽春砲，失1分。

4局下江少慶遇到亂流，被敲安打後投出保送，再被敲安打掉1分，雙方形成3比3平手，接著投出保送，因高飛犧牲打再掉1分；5局下1出局後，被敲二壘安打，又被盜上三壘，接著投出保送且出現暴投，失1分，再被敲二壘安打後退場。

總計江少慶投4.1局，被敲出6支安打，包含一發全壘打，投3次三振、4次保送，失5分含4責失，由於最後印地安人3A以10比6奪下勝利，江少慶無關勝敗，目前防禦率5.67，已經4場比賽沒能拿下勝投。

張育成則是先發打第5棒，擔任三壘手。第1局及第4局張育成都擊出右外野飛球出局，第6局選到保送，最後靠著隊友的超前清壘三壘安打跑回本壘；7局上敲出左半邊安打，第8局則是利用對方失誤上壘。總計4打數敲1支安打，跑回1分，目前打擊率2成73。

江少慶印地安人張育成
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