MLB／洛磯打爆道奇前田 葛雷8局好投奪第10勝

2019-07-30 16:28 聯合新聞網 綜合報導



前田健太今日4局挨7安丟6分，慘吞本季第8敗。 美聯社 分享 facebook

洛磯今日主場面對來犯道奇，找回贏球感覺，不只打線甦醒痛擊前田健太，投手葛雷（Jon Gray）8局6K穩健投球表現，助球隊9:1痛宰對手，收穫近期睽違勝利。

葛雷此役主投8局，失1自責分，為球隊唯一失分，賞6次三振，僅挨3安穩定表現，為今日封鎖道奇攻勢功臣，不只喜收個人一個月來首次勝投，在球隊打線第5局打爆道奇日籍先發前田健太，單局灌進5分助攻下，一口氣澆熄道奇氣焰，球隊最終9:1大比分贏球，取得近24場第6勝，也是本季對道奇11場第3勝；至於道奇挑戰70勝再度失利，但69勝39負仍是聯盟第一，僅投就丟6分的前田則苦吞本季第8敗。

葛雷作為本場贏球要角，雖整體表現無明顯缺失，仍在2局遭遇亂流，一度投出2次保送，險些造成滿壘危機，不過後續調適得宜，僅在讓1打者走上壘。對此洛磯教頭布萊克（Bud Black）表示，「過去他也曾開局出現亂流，然後在後續找回狀態。從他保送兩個人之後，他就投得非常好，後續的3K很重要，為他建立信心跟動力。」

當事人葛雷認為那2次保送點醒了他，「我意識到自己沒有積極去挑戰打者，我需要讓他們得到站上壘包面對我應有的代價，因此我告訴自己：『好的，重新打起精神，挑戰他們。』」

洛磯取得難得一勝，在8局轟出2分砲，參與打擊秀的外野手道爾（David Dahl）說：「這是相當重要的一勝，且要歸功於葛雷。」他也表示球隊過去投打的表現似乎很難搭上線，但這場感覺得出來投手跟打者的表現在同個軌道上。