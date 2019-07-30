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MLB／想陪伴兒子 土洛威斯基透露退休原因

2019-07-30 11:52聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

土洛威斯基（Troy Tulowitzki）也召開記者會，分享決定退休的心路歷程...
土洛威斯基（Troy Tulowitzki）也召開記者會，分享決定退休的心路歷程。 路透
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就在波·比切特（Bo Bichette ）大聯盟首度出賽的同一天，他的偶像兼師傅、前洛磯明星游擊手土洛威斯基（Troy Tulowitzki）也召開記者會，分享決定退休的心路歷程。

34歲的土洛威斯基今年季初才以一年合約加盟洋基，但受到傷勢影響，近兩年僅在大聯盟出賽五場，也是他決定退休的主因，生涯13年效力過洛磯、藍鳥以及洋基，留下2成90打擊率、225發全壘打、780打點的成績。

土洛威斯基表示：「決定的時間點是，今年我一度拉傷小腿，感覺不像過去能夠忍受，因為有些動作不能做了，我開始想，我有個五歲的兒子，我希望參與他的人生，以父親的身分陪伴他，所以我做出了決定。」

退休後土洛威斯基將到德州大學奧斯汀分校的長角牛棒球隊擔任義務教練，土洛威斯基表示，自己在就讀加州州立大學長堤分校時，對大學棒球留下好印象，退休後也想參與大學棒球。

土洛威斯基在2007年打出新人王票選第二的成績，也幫助洛磯拿下隊史的一座世界大賽冠軍，2015年被交易到藍鳥後，也連續兩年闖進季後賽，今年季初因葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）受傷，一度卡位洋基游擊，不過只打了五場比賽，就在4月4日拉傷小腿進入傷兵。

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