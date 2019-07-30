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MLB／藍鳥再添星二代 波·比切特首打席就敲安

2019-07-30 11:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

藍鳥又多一位「星二代」開始發光發熱，波·比切特處女秀首打席就敲安。 美聯社
藍鳥又多一位「星二代」開始發光發熱，波·比切特處女秀首打席就敲安。 美聯社
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藍鳥又多一位「星二代」開始發光發熱，波·比切特（Bo Bichette ）今天在大聯盟處女秀，對皇家之戰擔任先發第六棒、游擊手，在第二局的生涯首打席就從凱勒（Brad Keller）手中敲出安打，總計四打數一安打，藍鳥以7：3擊敗皇家。

波·比切特的父親丹特·比切特（Dante Bichette）有14年大聯盟資歷，四度入選明星賽，生涯兩度拿下安打王，其中1995年更是包辦國家聯盟安打、全壘打、打點王，波·比切特也有實力，是藍鳥今年農場排名第一、全大聯盟排第八的超級新秀。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、畢吉歐（Cavan Biggio）都是名將之後，如今三人同在大聯盟，波·比切特表示：「我們過去幾年都一直在聊這件事，能夠一起升上大聯盟，當然他們提前了一兩個月，但我很開心能夠加入，終於能夠實現約定，就看我們能走到哪。」

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）表示：「現在波上來了，這就是我喜歡這份工作的原因，看到這些年輕球員逐漸成長，這對藍鳥來說是好事。」

不過波·比切特卻無緣遇上四天前突然宣布退休的游擊手土洛威斯基（Troy Tulowitzki），波·比切特因父親同隊關係，14歲時就曾接受土洛威斯基指導。

波·比切特表示：「他對我意義重大，我從土洛威斯基身上學習到工作態度、決心以及專注，還有幫助其他人變得更好，讓我知道我對棒球真的有天賦，而且我想像他一樣努力升上大聯盟，沒有他或許我也會學到這些，但不可能這麼快，在21歲就成為大聯盟球員。」

大聯盟藍鳥
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