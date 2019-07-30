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MLB／A-Rod未獲洋基續聘 結束15年賓主關係

2019-07-30 10:52聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

A-Rod與洋基的賓主關係已在去年告終，不過他在FOX與ESPN的球評工作經營得...
A-Rod與洋基的賓主關係已在去年告終，不過他在FOX與ESPN的球評工作經營得有聲有色。 歐新社
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雖然今年的洋基媒體手冊仍將A-Rod（Alex Rodriguez）列為棒球部門特別助理，不過雙方的賓主關係已在去年告終，這是從2004年以來洋基的薪資單裡首次不見A-Rod的名字，洋基球團也證實此事。

「The Athletic」專欄作家克雷格（Marc Craig）率先披露這個消息，他在推特指出，雖然雙方並未公布，不過A-Rod在去年休賽季期間與老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）聊過後，雙方關係宣告結束，今年球季未獲續聘。

A-Rod是在2016年以球員身分被洋基釋出，不過雙方合約尚未走完，2017年以特別助理身分指導年輕球員，去年以相同身分獲得續聘，當時洋基顧問傑克森（Reggie Jacksonㄐ）表示：「他有豐富棒球知識，我很期待他的加入，有很多地方能幫得上忙。」

今年雖然丟掉洋基特助工作，不過A-Rod在FOX與ESPN的球評工作經營得有聲有色，不太需要擔心未來收入，而且雙方仍保持好關係，今年洋基到倫敦參加海外賽時，A-Rod曾到史坦柏瑞納經營的診所參與慈善活動，同場的還有其他洋基名流。

A-Rod在2004年從遊騎兵轉戰洋基，這筆交易在當時震撼棒壇，2007年洋基更重新與A-Rod簽下10年2.75億美元的超級大約，A-Rod在2005年、2007年獲得美聯MVP，不過生涯後期表現差強人意，合約還沒走完洋基就請他退休。

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