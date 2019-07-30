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MLB／到大都會不怕鎂光燈 史卓曼：我渴望贏球

2019-07-30 09:29聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

史卓曼談即將加入紐約大都會的心情。 美聯社
史卓曼談即將加入紐約大都會的心情。 美聯社
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藍鳥將投手史卓曼（Marcus Stroman）交易到大都會，回到家鄉的心情不同，出身長島的史卓曼有機會在8月3日穿上新球衣先發，補起瓦格斯（Jason Vargas）被交易後的空缺。

交易確定後，藍鳥為史卓曼舉辦記者會，談到紐約的球迷與媒體關注壓力，他說：「我想我準備好了，我從來不怕鎂光燈，重要時刻我更興奮，我知道紐約渴望贏球，我也是。」

雖然一直身處交易傳聞中心，史卓曼知道被交易到大都會仍嚇一跳，因為從未出現在可能名單，甚至傳出與高層閉門會議後面色不善，史卓曼表示：「我只是傳達自己的意見，過程中我有些不滿的地方。」

不過跟家人聊過後，興奮感開始找上史卓曼，家人也都十分期待，包括正在台灣打U12世界盃的弟弟，史卓曼表示：「到時候有點像在自家後院打球，他們每場比賽都能來看，我不是從小就是大都會迷，但我是紐約迷，大都會跟洋基都會去看，小時候還在謝亞球場（Shea Stadium）打過球。」

史卓曼本季防禦率2.96可排到美聯第五，不過21場出賽戰績是6勝11敗，接下來將加入擁有狄葛隆（Jacob deGrom）、辛德賈德（Noah Syndergaard）、惠勒（Zack Wheeler）以及馬茲（Steven Matz）的輪值，前兩者日前也有不少交易傳聞。

不過大都會今天先將瓦格斯交易到同區的費城人，並附上部分現金補償，換來2A捕手波薩特（ Austin Bossart），外媒分析，這筆交易主要是為大都會省下瓦格斯明年200萬美元的合約買斷金。

大都會藍鳥Steven Matz
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