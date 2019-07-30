MLB／歸隊才投一場 國民王牌薛則又進傷兵名單

2019-07-30 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



國民王牌投手薛則（Max Scherzer）再度回到10天傷兵名單，原因是背部菱形肌輕微拉傷，位置與7月初在傷兵名單待了19天時的發炎部位相同，這對今天開始要與國聯東區龍頭勇士進行三連戰的國民來說，不是好消息。

薛則最快要到8月6日才能離開傷兵名單，但國民不認為會如期歸隊，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他希望上場競爭，所以受傷來說是很痛苦的事，但我告訴他，我們會讓你康復，你只要保持樂觀就好，等你回到場上就會找回原本的狀況。」

薛則在6月拿下七連勝，不過最後一場對老虎投了8局、115球，當下已有些不適，7月7日繼續先發投了7局，經過明星賽後疼痛未紓緩，被放入傷兵名單。

經過可體松注射治療後，薛則在7月24日回到投手丘，雖然對洛磯投了5局，但隔天起來又出現背部疼痛，經過幹細胞注射治療還是無法投球，僅投一場又進入傷兵名單。

國民決定要等他百分百康復後再歸隊，馬丁尼茲說：「薛則明天一定會說他感覺好多了，但現在我們希望他理解，花點時間調整好身體，讓傷勢不會一直出現成為問題。」

至於薛則的空缺，國民從2A拉上費德（Erick Fedde）遞補輪值，也將扛起薛則原訂在明天對上勇士的先發任務，費德本季在大聯盟出賽13場，其中8場先發，拿下一勝一敗，防禦率3.40。