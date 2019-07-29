MLB／大都會殺出搶到史卓曼 外媒不認是攔胡

2019-07-29 15:22 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



大都會半路殺出得手藍鳥強投史卓曼，外媒不認為是攔胡，而是有其他操作目的。 截圖自大都會官方推特 分享 facebook

MLB逼近731交易大限，被傳要轉隊已久的藍鳥強投史卓曼真的被交易，但買家居然是戰績不佳、被認為應該是賣家的大都會。他們29日硬是送出2名潛力新秀換來史卓曼，此舉也讓覬覦史卓曼甚久的洋基球迷不滿，甚至傳出同城球隊只是想「攔胡」的陰謀論；但外媒指出，大都會或許是先搶史卓曼，讓市場待售強投更少，讓後續陣中強投賣相更好。

榨乾農場換強投

根據《CBS體育網》報導，隨著731交易大限將至，被傳出交易風聲已久的藍鳥強投史卓曼29日終於塵埃落定往紐約，但卻不是披上想拼冠的洋基條紋戰袍，而是目前在國聯東區排第4的大都會隊，此舉讓人震驚，畢竟大都會的戰績看來應該是當賣家，想辦法賣掉陣中強投「雷神」辛德賈德等人、非當買家。

據了解，大都會拋出的籌碼不算太高：2位不是前百名的新秀凱伊和伍斯理查森，但對貧瘠的大都會農場來說，這2人好歹都排到隊內第4和第6名，對大都會的未來影響性可謂不低。

對於大都會看似不合理、繼續榨乾自家農場，把僅存資質算優、隊內排名第4名與第6名的新秀當成交易籌碼的行為，反應最激烈的就屬同城的洋基隊；由於洋基缺先發是眾所皆知的，他們是最早與藍鳥談交易的球隊之一，最後卻被戰績低迷的同城對手買走，顯然讓洋基球迷傳出陰謀論看法：認為大都會單純是針對洋基隊而攔胡。

大都會操盤佈局？

但據《今日美國報》報導，大都會此舉動機可能沒有「純噁心對手」這麼單純，專家表示，若大都會在下一盤大棋，先搶下史卓曼也是讓市場上好投手少了一個選項，物以稀為貴的概念，讓陣中有出售風聲的雷神、惠勒及巴加斯等人的賣相更高。

先不談最終操盤作法為何，唯一能確定的是這筆交易讓大都會本就貧脊的農場更慘，而球隊新總管魏格南至少在交易死線之前，透過驚人之舉打亂了各隊的交易佈局。

【更多精采內容，詳見 】