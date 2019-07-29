MLB／杰曼好投止血 洋基先發近八場最佳表現

2019-07-29 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基先發投手崩盤狀況終於止血，靠的是本季新王牌杰曼，在他好投帶領下躲過被紅襪橫掃。 美聯社 分享 facebook

洋基先發投手崩盤狀況終於止血，杰曼（Domingo German）今天對紅襪繳出5.1局失三分，已是近八場洋基先發最佳，還附上九次三振，幫助洋基以9：6擊敗紅襪，終止三連敗，也拿下個人本季第13勝。

洋基先發投手過去七場比賽都投不到第五局，合計丟掉52分有48分自責分，杰曼今天直到第四局才因班寧坦迪（Andrew Benintendi）兩分砲掉分，六局下遇到亂流丟掉一分，退場後牛棚成功止血。

洋基打線也給予幫助，羅曼恩（Austin Romine）三局上敲左外野兩分砲，四局上換葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）跟進，敲右外野兩分砲，苦主都是塞爾（Chris Sale）。

塞爾今天同樣先發5.1局，但除了兩發全壘打外，第六局被烏謝拉（Gio Urshela）、梅賓（Cameron Maybin）敲安多丟兩分，總計被敲五安，丟掉六分，吞下本季第十敗。

洋基七局上靠著外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）傳球失誤多添兩分，布萊德利在滿壘時接殺飛球，看見洋基跑者提前離壘，傳往一壘想製造雙殺，沒注意一壘手已到投手丘補位鬧空城，讓洋基拉開比數。