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MLB／650轟+650二壘安 普荷斯史上第一人

2019-07-29 11:59聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

天使隊老將普荷斯成為史上第一位達成650轟、650二壘安打的球員。 美聯社
天使隊老將普荷斯成為史上第一位達成650轟、650二壘安打的球員。 美聯社
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天使隊老將普荷斯（Albert Pujols）今天對金鶯敲出兩分砲，成為史上第一位達成650轟、650二壘安打的球員，球隊也以5：4拿下勝利。

普荷斯在六局下從邦迪（Dylan Bundy）手中敲出兩分砲，幫助球隊追平為4：4，也成為史上第六位敲出650轟的球員，加上原有的653支二壘安打是另外五人未曾達到的目標，締造獨一無二的紀錄。

「非常特別。」普荷斯表示：「最重要的是，感謝上帝讓我能夠完成這個紀錄，見證一位又一位球員締造球賽歷史，我想應該有超過2萬人在大聯盟出賽過，能夠成為其中唯一一人達成這個紀錄，確實非常特別。」

普荷斯的追平轟加上菜鳥蔡斯（Matt Thaiss）在九局下的再見陽春砲，幫助天使避免在與金鶯的四連戰遭橫掃，普荷斯表示：「我很高興這支全壘打是有價值的，追平比數讓球隊有獲勝機會，這很重要，今天我會開心一下，不過明天還要繼續幫助球隊獲勝。」

7月4日才開始在大聯盟出賽的蔡斯今天敲出雙響砲，打回球隊第一分跟最後一分，能夠在普荷斯的650轟紀錄夜參與演出，「我們加起來有654轟。」蔡斯笑說：「我的意思是，看到他在打擊區的表現，感覺很特別，我努力從他身上學習。」

普荷斯天使大聯盟

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