MLB／史瓦柏雙響敲七分 史上最遠滿貫砲嚇到自己

2019-07-29 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊隊史瓦柏單場雙響砲，拿下七分打點，包括揮出一發有史以來最遠的滿貫砲。 美聯社 分享 facebook

小熊隊史瓦柏（Kyle Schwarber）單場雙響砲，拿下七分打點，包括一發有史以來最遠的滿貫砲，幫助小熊以11：4擊敗釀酒人，以56勝49敗與紅雀並列國家聯盟中區第一。

二局上一出局後，貝茲（Javier Baez）、海沃德（Jason Heyward）接連敲安，哈普（Ian Happ）保送形成滿壘，史瓦柏面對戴維斯（Zach Davies）的88哩速球，敲出距離473呎的全壘打，直飛右外野第二層看台後方，右外野手站在原地不動目送球出牆。

這是Statcast開始紀錄全壘打距離以來，滿貫砲中最遠的一球，刷新洋基桑契斯（Gary Sanchez）今年4月28日的467呎紀錄，也是小熊球員本季最遠全壘打，不分類型則是今年第12遠的全壘打。

聽到自己的全壘打距離，史瓦柏說：「太誇張了，有點意外耶，我看過有其他人也打到差不多的地方。」

這一勝幫助小熊終止二連敗，也讓他們接下來到紅雀作客心態更輕鬆一些，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「我很滿意，我希望球隊在打棒球，而不是跟隨現在的潮流，去分析棒球，只想把球打上觀眾席，我希望他們好好玩球。」

不過小熊今天11分有10分來自全壘打，史瓦柏在二局的滿貫砲後，四局也追加一發三分砲，六局上卡拉提尼（Victor Caratini）代打敲三分砲，今天賽前小熊本季得分有49.1%來自全壘打，大聯盟第七多。

史瓦柏表示：「我不覺得我們都在追求全壘打，我們想把人送上壘包，同時還能製造得分，希望讓大家知道我們是有完整攻擊面的球隊。」