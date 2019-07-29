親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

女模失身Line一個字 他讀後回「對不起」判3年半

絕望之女：全球自殺女性37％在印度，為什麼

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記年輕夢想的實現--中橫獨行#D3『北大武山』雲海的故鄉
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

MLB／4.1局被打爆 印地安人包爾怒丟球到中外野

2019-07-29 08:52聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

氣氣氣氣氣，印地安人包爾（Trevor Bauer）不滿意自己的表現，知道要被換下場時，氣到把球用力丟出中外野全壘打牆，印地安人最終以6：9敗給皇家，賽後包爾坦承自己行為不佳，欠所有人一個道歉。

包爾先發4.1局被敲出九支安打，丟掉八分有七分自責分，原本五局下印地安人還以5：3領先，不過包爾一口氣丟掉五分遭逆轉，就在總教練法蘭柯納（Terry Francona）要上場換人時，包爾把球丟到外野洩憤，讓法蘭柯納不滿開罵，包爾也立刻道歉。

賽後媒體聚集到包爾面前，他還沒聽完第一個問題就知道要回答什麼，「第一個也是最重要的，我欠我的隊友、我的教練，還有球團以及球迷們一個道歉，我今天的行為是不對的，太幼稚而不專業，不該在比賽中發生，我很慶幸沒有導致任何人受傷。」

包爾也澄清這個動作不是不滿意其他人，「我氣的是自己沒有能力阻止失分，幫助球隊有贏球機會，這不是針對任何隊友，即使看起來像這個意思，我喜歡跟隊友一起奮戰，今天我讓他們失望了。」

法蘭柯納與包爾在比賽中曾短暫消失，兩人後來一起回到休息區，對於彼此聊了什麼，法蘭柯納表示：「這是秘密，不過我們當然在討論這件事，他也跟球隊聊過了，今天是令人沮喪的一天，他是因為挫折而這麼做。」

1991年紅人隊後援投手迪波（Rob Dibble）曾因把球丟到中外野看台被禁賽四場以及罰款，包爾表示：「我是個激動的競爭者，這也是我的動力，今天卻因此失控，我只想說對不起，以後不會再犯了。」

印地安人皇家Terry Francona

相關新聞

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

MLB／高史密特連六場開轟 追平紅雀隊史

2019-07-28 11:59

MLB／藍鳥史卓曼將交易到紐約 賣家大都會接手

2019-07-29 08:19

MLB／今日戰績表 大谷敲追平轟天使仍輸金鶯

2019-07-28 14:33

MLB／生涯首支再見轟 蓋斯頓日浦棒打金布洛爾

2019-07-28 11:34

MLB／馬茲99球無四死完封 大都會兩轟擊倒海盜

2019-07-28 11:10

MLB／雙城換來老將羅莫 運動家補強牛棚左投

2019-07-28 10:22

MLB／陳偉殷中繼三局挨兩分砲 馬林魚遭蛇咬

2019-07-28 09:54

MLB／沙巴西亞也爆炸 洋基近7戰先發丟52分

2019-07-28 08:44

MLB／槍擊後48天 紅襪傳奇球星歐提茲終於出院

2019-07-28 07:36

MLB／雙城200轟出爐 103場達陣史上最快

2019-07-27 11:31

MLB／為了說服老婆領養小狗 麥尼爾敲三分砲

2019-07-27 11:28

MLB／貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄

2019-07-27 10:40

MLB／剛脫離傷兵又拉傷 薛則停機兩天觀察

2019-07-27 10:24

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／葛里芬沒吸引力？ 招募3人都被打槍

2019-07-28 15:32

佈道會落淚 林書豪：我也是普通人

2019-07-28 16:34

NBA／限制威廉森體重？ 鵜鶘總管：他還在發育

2019-07-28 14:16

NBA／鮑爾小弟選秀前3順位？ 老鷹楊恩：有可能

2019-07-28 15:50

NBA／新賽季回歸暴龍？ 卡特：球迷希望看到

2019-07-28 11:03

NBA／孟洛暫別聯盟 轉戰歐洲聯賽發展

2019-07-28 12:41

瓊斯盃女籃／中華白力退菲國 錢薇娟有危機感

2019-07-28 16:52

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-28 21:40

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-28 18:00

籃球／UBA剛捧冠 佛光教頭傅姿伶轉戰城市大學

2019-07-28 17:34

中職明星賽／感性說再見 彭政閔打出一堆障礙

2019-07-28 20:11

NBA／新賽季目標 泰托姆喊話進明星賽拚奪冠

2019-07-28 12:10

中職／全壘打大賽不敵陳俊秀 林益全有話說

2019-07-28 17:03

NBA／拜師麥克海爾練低位 溜馬透納要再突破

2019-07-28 13:55

U12世界盃／中華挨兩轟不敵日本 失分組龍頭

2019-07-28 21:13

NBA／拿昔子弟兵羅伊為例 威廉斯勉布克更上層樓

2019-07-28 11:30

MLB／陳偉殷中繼三局挨兩分砲 馬林魚遭蛇咬

2019-07-28 09:54

林書豪談成立電競戰隊 盼扭轉刻板印象

2019-07-28 16:58

姚明vs.林書豪 歷史地位難分軒輊

2019-07-29 07:00

U12世界盃／不再派地方隊 南韓全國選才拚前4

2019-07-28 17:02

世泳賽／澳泳將抗議孫揚後 隊友尷尬爆藥檢未過

2019-07-28 18:39

瓊斯盃女籃／彭詩晴33分領軍 中華藍二度延長退韓

2019-07-28 20:39

中職／超級雷射肩王正棠 遞補出賽沒練就奪冠

2019-07-28 17:36

NBA／美國隊該找甜瓜 柏金斯：沒人比他需要舞台

2019-07-28 20:57

林書豪夏日市集與球迷同歡 鐵粉送「美金」蛋糕

2019-07-28 16:31

U12世界盃／郭勇志探班 直呼「兒子比我厲害」

2019-07-28 18:44

中職明星賽／全體大合照 彭政閔：引退賽熱身

2019-07-28 20:42

布拉格網賽／曾俊欣獲挑戰賽亞軍 世界排名將大躍進

2019-07-28 22:50

中職明星賽／陳江和也說再見 感謝恰恰貢獻

2019-07-28 21:10

MLB／生涯首支再見轟 蓋斯頓日浦棒打金布洛爾

2019-07-28 11:34

U12世界盃／遭日本轟炸 中華搶輸龍頭

2019-07-28 23:51

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

U12世界盃／抗日拚分組第一 許閔嵐之子先發

2019-07-28 18:33

日本羽賽／東奧測試賽地主包雙冠 桃田賢斗含淚衛冕

2019-07-28 20:05

中職明星賽／林柏佑取經王建民 佩服保養功夫

2019-07-28 18:16

MLB／今日戰績表 大谷敲追平轟天使仍輸金鶯

2019-07-28 14:33

MLB／雙城換來老將羅莫 運動家補強牛棚左投

2019-07-28 10:22

F1／坐進法拉利 舒馬克之子試駕父親冠軍座騎

2019-07-28 09:44

瓊斯盃女籃／打滿50分鐘 鐵人黃凡珊飆關鍵三分球

2019-07-28 21:44

中職明星賽／最後明星賽 恰恰留下5道障礙

2019-07-28 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top