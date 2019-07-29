MLB／4.1局被打爆 印地安人包爾怒丟球到中外野

2019-07-29 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



氣氣氣氣氣，印地安人包爾（Trevor Bauer）不滿意自己的表現，知道要被換下場時，氣到把球用力丟出中外野全壘打牆，印地安人最終以6：9敗給皇家，賽後包爾坦承自己行為不佳，欠所有人一個道歉。

包爾先發4.1局被敲出九支安打，丟掉八分有七分自責分，原本五局下印地安人還以5：3領先，不過包爾一口氣丟掉五分遭逆轉，就在總教練法蘭柯納（Terry Francona）要上場換人時，包爾把球丟到外野洩憤，讓法蘭柯納不滿開罵，包爾也立刻道歉。

賽後媒體聚集到包爾面前，他還沒聽完第一個問題就知道要回答什麼，「第一個也是最重要的，我欠我的隊友、我的教練，還有球團以及球迷們一個道歉，我今天的行為是不對的，太幼稚而不專業，不該在比賽中發生，我很慶幸沒有導致任何人受傷。」

包爾也澄清這個動作不是不滿意其他人，「我氣的是自己沒有能力阻止失分，幫助球隊有贏球機會，這不是針對任何隊友，即使看起來像這個意思，我喜歡跟隊友一起奮戰，今天我讓他們失望了。」

法蘭柯納與包爾在比賽中曾短暫消失，兩人後來一起回到休息區，對於彼此聊了什麼，法蘭柯納表示：「這是秘密，不過我們當然在討論這件事，他也跟球隊聊過了，今天是令人沮喪的一天，他是因為挫折而這麼做。」

1991年紅人隊後援投手迪波（Rob Dibble）曾因把球丟到中外野看台被禁賽四場以及罰款，包爾表示：「我是個激動的競爭者，這也是我的動力，今天卻因此失控，我只想說對不起，以後不會再犯了。」