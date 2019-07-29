MLB／藍鳥史卓曼將交易到紐約 賣家大都會接手

2019-07-29 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）即將被送往紐約，不過落腳處不是缺投手的洋基，而是傳聞中要當賣家的大都會，大都會則提出凱伊（Anthony Kay）及伍茲理查森（Simeon Woods Richardson）兩位新秀投手作為交易籌碼。

雖然兩隊都尚未證實此事，但史卓曼在個人推特寫著：「多倫多，我永遠愛你。」間接證實交易消息，史卓曼本季防禦率2.96是生涯最佳，21場先發拿下6勝11敗，合約要到明年季後才能成為自由之身，也讓他有更多交易價值。

身為滾地球型投手，史卓曼今年被全壘打率1.9%是美聯第三低，不過大都會本季滾地球僅71%能形成出局數，排名大聯盟最低，而史卓曼在國聯20場出賽，有11次是優質先發，防禦率2.93，但還未投過大都會主場。

史卓曼在上周四先發退場時，曾大喊：「這是我家。」對於自己將被交易早有預感，他在當天賽後表示：「我一直都很情緒化，我認為我應該要是藍鳥球員，不過球團沒有意願跟我簽延長合約，我也只能接受。」

大都會最近拿下四連勝，50勝55敗的戰績仍排國聯東區第四，陣中投手辛德賈德（Noah Syndergaard）、惠勒（Zack Wheeler）日前都傳出會被交易到其他球隊，但大都會今天卻補進投手，外界認為可能是為日後交易的伏筆。