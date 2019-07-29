佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

拜大谷翔平赴美挑戰二刀流所賜，不論是美國本土、日本或台灣，天使隊比賽轉播次數都變多了。太平洋兩岸球迷不但得以一睹大谷的投打英姿，也獲得更多拜見現役最佳球員——甚至有機會挑戰史上最強的楚奧特（Mike Trout）風采。事實上天使陣中一向不乏球星。除了楚奧特及大谷，像是已篤定高票入選名人堂的一壘手普荷斯（Albert Pujols）、四次榮獲金手套獎守備完全碾壓其他人的游擊手西門斯（Andrelton Simmons）也都極具星度。

大谷翔平打出本季第15轟，打點也累計到42分，他專心當打者後成績跟上季一樣穩定，並沒有受到傷勢的影響。 美聯社 分享 facebook

但紅花再好，也得有綠葉來襯。尤其天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）不惜重金採來的紅花往往一到天使就變「昨日黃花」。從過去失敗的例子包括威爾斯（Vernon Wells）、漢米爾頓（Josh Hamilton），一直到上述的普荷斯，甚至連前年交易來、年僅31歲的明星外野手厄普頓（Justin Upton）都已漸露衰象。偏偏天使近年來新人——或者該說是養成系統太不爭氣，自楚奧特一鳴驚人後這六七年來，真正稱得上是自家養成的主力球員也不過就右外野手卡洪（Kole Calhoun）而已。直到今年二年級野手佛列契（David Fletcher）打擊開花結果才終於打破此一局面。

天使右外野手卡洪本季已打出23支全壘打，要超越生涯最高26轟不會有太大問題，但打擊率.238還是偏低，還好他的等保送功力略有進步。 美聯社 分享 facebook

佛列契去年六月升上大聯盟時已是年滿24歲老大不小的新人。事實上打從大學時代開始他就不是什麼特別受矚目的新秀，進入天使農場後，佛列契的打擊表現仍跟大學時期如出一轍。一樣是空有不錯的打擊率跟速度，但長打能力完全欠奉，而且面對更多更強的對手成績大打折扣，連續兩個小聯盟球季長打率都在三成五左右打轉。直到去年佛列契才突然開竅——或者該說是拜素有「打者天堂」之稱的3A太平洋灣岸聯盟（Pacific Coast League）所賜，他在短短兩個月內二、三、全壘打都創新高（分別是25/5/6支），有了.350/.394/.559的出色打擊三圍，這才獲得升上大聯盟的寶貴機會。首場比賽佛列契就擊出三隻安打，並在七月底連續七場比賽出現安打，分別將打擊率及OPS提升到三成以上及.750。進入八月佛列契卻開始踢到鐵板，最後兩個月留下了.259/.297/.337的不及格成績。

但也就靠這半年的經驗，佛列契得以將自己的特長——精準擊球能力打磨到極致。去年他的出棒率已不算太高只有40.2%，在全大聯盟打席數達300以上的278位打者中排名倒數第30名，但他追打壞球的比例28.3%卻不低，接近聯盟平均（30.9%）。不過只要佛列契一出棒，不論投手將球投到好球帶內外，他都有辦法擊中球。上一季佛列契出棒打好球的擊中率高達95.6%（全聯盟第四），打壞球的擊中率83.6%更高居首位。

這麼高的球佛列契也是照砍不誤，結果還硬是被他打成安打，可以看出他的打擊技巧真是相當不錯。 美聯社 分享 facebook

今年佛列契更是將他這「不出棒則已，一出棒必中」的神奇技藝發展到極致。他追打壞球的比例降到只有23.3%，就連打好球的比例也從去年的53.7%降到48.2%，成為聯盟中唯一一位面對好球出棒率不到五成的打者。但只要佛列契揮棒，即便是壞球，被他擊中的機率是全聯盟最高的85.8%，如果是好球更高達95.6%（全聯盟第二）。於是成就了他無人能出其右的2.8%超低揮棒落空率——目前暫居第二的太空人打者布蘭特利（Michael Brantley）也比他高出一截（4.0%），至於聯盟平均（11.1%）更將近他的四倍。他也理所當然地成為全聯盟最難三振的打者（被三振率只有8.9%）。

或許有人要問：既然佛列契這麼不愛出棒又打不出長打（生涯長打率只有.392），投手面對他根本無須閃躲，怎不多投好球搶好球數？事實上投手面對佛列契時好球比例的確相當高，足足有45.7%（全大聯盟第二）。神奇的是，儘管佛列契生涯打第一球的打擊率只有.182（今年更只有.133），但投手面對他第一球的好球率卻只有53.4%——這在全大聯盟排名倒數第八，不但遠低於聯盟平均（60.9%），甚至當投手面對今年砲聲隆隆的葉力奇（Christian Yelich，57.3%）時也沒這麼閃過。投手們所給予佛列契的「禮遇」，已經接近兩大巨砲楚奧特（50.9%）、貝林格（51.6%）的等級。

於是乎每當天使吹起進攻的號角，最常看到的畫面往往就是這位身材矮小不起眼又握著短棒的開路先鋒率先站上打擊區（佛列契只有175公分，站在身高分別是188及193的楚奧特跟大谷身旁更像矮了半截），偏偏對手投手對他投出的第一球總是進不了好球帶，等他們回過神來頻頻催速球進好球帶時（投手面對佛列契投速球的比例高達58.6%，全大聯盟第七高），他仍老神在在地看球進捕手手套——反正只要是好球他無論如何都打得中。直到跟投手纏鬥一番打出一堆界外球後，他才穩穩地擊出一隻飛出內野的漂亮安打（佛列契兩好球後的打擊率高達.275，兩好兩壞或滿球數時更高達.328）——這對投手來說，往往比被某巨砲第一球就轟出全壘打更嘔。

更重要的是，自今年表現亮眼的原任第一棒史戴拉（Tommy La Stella）受傷、佛列契正式接下開路先鋒一職後，他這種「惜棒如金」卻又「棒無虛發」的特異功能，等於給予後面兩隻負責清壘的大棒子——楚奧特及大谷觀察投手球路莫大的方便。投手在被佛列契「折騰一番」後，馬上又得面對全大聯盟最強打者——而且往往還不能投得太閃，因為這時候佛列契多半停在一壘上。一旦保送楚奧特，又要在一二壘有人的狀況下面對大谷…

楚奧特受惠於第一棒佛列契的努力，不但全壘打已飆出34支，打點也衝到85分，已高於去年球季的79分。 美聯社 分享 facebook

身材矮小又以工具人身份勇闖大聯盟、不輕易出棒又欠缺長打能力…看到這裡，是不是令你想起某位台灣球員？沒錯，佛列契的許多特徵都像極了同樣是工具人的林子偉，只不過他多了一項如此神奇的擊球能力，讓他得以將上壘率拉到.360，成為一位稱職的開路先鋒。自楚奧特在新人年以開路先鋒之姿技驚四座後，天使就不曾出過任何一位上壘率這麼高的第一棒，也讓楚奧特頻頻轟出的全壘打不再只是陽春彈。如今佛列契已成為全隊貢獻度第二高的球員（FWAR 2.8，美聯第17位）。在這個全壘打滿天飛、投手三振如喝水容易的時代，佛列契反其道而行，卻又能對球隊有如此巨大的貢獻。他這特異的身手，絕對值得我們多看兩眼。