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MLB／生涯首支再見轟 蓋斯頓日浦棒打金布洛爾

2019-07-28 11:34聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

蓋斯頓日浦敲出再見轟，讓小熊終結者金布洛爾吞下救援敗。 美聯社
蓋斯頓日浦敲出再見轟，讓小熊終結者金布洛爾吞下救援敗。 美聯社
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小熊與釀酒人纏鬥至延長賽，小熊取得一分領先後在10局下派出終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），不料先挨了葉力奇（Christian Yelich）一發追平陽春砲，又被蓋斯頓日浦（Keston Hiura）敲出再見兩分砲，釀酒人以5：3拿下勝利。

小熊在三局上靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的兩分砲取得領先，不過八局下甘莫（Ben Gamel）陽春砲先追回一分，蓋斯頓日浦再補上一分打點二壘安打追平。

延長賽十局上，阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）的陽春砲一度讓小熊取得領先，不過十局下今年剛加盟小熊的金布洛爾，投出的第二球就被葉力奇敲出中左外野全壘打，四壞保送後再被蓋斯頓日浦敲出右外野兩分砲，一個人次都沒解決，吞下本季第二次救援失敗。

葉力奇這發全壘打是本季第36轟，不僅續居大聯盟全壘打王，也已追平去年拿下國聯MVP時的整季全壘打數，有望將生涯最多轟數字繼續往上堆高。

華裔和日裔混血的蓋斯頓日浦，今天敲出生涯首支再見轟，也是釀酒人本季第一支，新人球季至今出賽42場敲出11轟，長打率6成35、整體攻擊指數1.033，全隊僅次於葉力奇，雖然6月一度陷入低潮，單月打擊率僅2成整，但7月打擊率3成85，敲出52支安打中，有23支長打。

釀酒人近11戰拿下8勝，戰績56勝50敗，與小熊隊並列國家聯盟第二，與第一名的紅雀也僅剩下一場勝差。

小熊隊葉力奇
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