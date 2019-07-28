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MLB／雙城換來老將羅莫 運動家補強牛棚左投

2019-07-28 10:22聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

雙城與馬林魚進行一換三交易，主菜是在大聯盟打滾多年的牛棚老將羅莫。 美聯社
雙城與馬林魚進行一換三交易，主菜是在大聯盟打滾多年的牛棚老將羅莫。 美聯社
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731交易大限將近，雙城、運動家今天都透過交易補強牛棚，本季全壘打砲火兇猛的雙城隊，找來馬林魚終結者羅莫（Sergio Romo）增加投手戰力，運動家則向皇家換來牛棚左投迪克曼（Jake Diekman）。

雙城與馬林魚進行一換三交易，雙城用小聯盟一壘手狄亞茲（Lewin Diaz）向馬林魚換來羅莫，外加馬林魚農場第23名的右投莫里蒙特（Chris Vallimont）、一名日後指定球員。

36歲的羅莫大聯盟資歷長達12年，效力過巨人、道奇、光芒以及本季的馬林魚，巨人時期三度拿下世界大賽冠軍，都是當時牛棚要角，生涯防禦率2.91，累計126次三振，本季至今38場出賽，拿下17次救援成功，防禦率3.58。

運動家則向皇家換來牛棚左投迪克曼，繼續衝刺季後賽。 路透
運動家則向皇家換來牛棚左投迪克曼，繼續衝刺季後賽。 路透
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運動家則以新人聯盟左投阿奇諾（Ismael Aquino）、2A外野手布蘭柯（Dairon Blanco），向皇家交易來迪克曼，運動家總經理佛斯特（David Forst）表示：「我們一直想要補強牛棚，迪克曼很棒，印象最深就是他的球速，對右打很有一套，對目前牛棚是很好的補強。」

迪克曼在大聯盟有八年資歷，本季帳面成績並不亮眼，戰績0勝6敗、防禦率4.75，不過球速可達97哩，讓他在41.2局裡送出63次三振，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示：「他很難纏，有跟我們球隊一些人聊過，他絕對不好對付，能夠幫助球隊變得更好。」

牛棚馬林魚雙城
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