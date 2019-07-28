MLB／陳偉殷中繼三局挨兩分砲 馬林魚遭蛇咬

2019-07-28 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷總計三局被敲四安，丟掉兩分，但也有四次三振，沒有保送，單場投三局平本季最高。 路透 分享 facebook

馬林魚旅美左投陳偉殷今天登板中繼，接替四局失六分的先發投手山本喬丹，投出三局失兩分的成績，無關勝敗，馬林魚以2：9敗給響尾蛇隊。

山本喬丹今天前三局未失分，還連續解決九人次，但四局上控球突然失準，單局出現三次四壞、一次觸身，響尾蛇也讓他付出代價，亞莫德（Nick Ahmed）的滿貫砲造成重傷害，單局丟掉六分，投完四局退場，防禦率上升到3.64。

陳偉殷在五局上接替登板，送出兩K，讓對手三上三下，不過六局上面對藍布（Jake Lamb）雖然先搶到兩顆好球，但投到滿球數後，一顆失投的滑球跑進紅中，被敲出兩分砲，七局上雖然被戴森（Jarrod Dyson）敲安，但靠雙殺形成另類三上三下。

陳偉殷總計三局被敲四安，丟掉兩分，但也有四次三振，沒有保送，單場投三局平本季最高，防禦率小降至7.46，最快球速達92.2哩；除了投球外，陳偉殷也在六局下擔任第一名打者，被對手三球三振，本季首安尚未出爐。

響尾蛇先發投手楊恩（Alex Young）前一場對釀酒人四局失四分，今天擺脫低潮，投六局雖然被敲八安，但僅失兩分，防禦率2.51，本季戰績4勝0敗，雖然出賽場次尚不足以競爭新人王，但自6月28日大聯盟首戰以來表現亮眼。