MLB／沙巴西亞也爆炸 洋基近7戰先發投手丟52分

2019-07-28 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）成為近七戰唯一投超過4局的先發投手，不過依舊難止血，4.1局被敲9安、丟掉5分，洋基最終以5：9敗給紅襪，吞下三連敗。

洋基先發投手連環爆，從7月23日開始，每場都大量失分，在今天之前最多只投到4局，這七場比賽光先發投手就丟掉52分、48分自責分，其中以田中將大丟掉12分最多，其餘也至少單場6分起跳，合計僅投了26局。

至今天賽前，洋基下半季先發投手防禦率7.96，被敲出26發全壘打，都是大聯盟最差，總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們的投手確實正遇到麻煩，這周過得很不順，但這只是一部分，我一直都說，有162場比賽，總是偶爾會被別人痛打一下。」

洋基今天就再度遭到紅襪痛擊，班寧坦迪（Andrew Benintendi）在二局下敲出本季最短距離的全壘打，球剛好擊中右外野標竿底部，距離僅310呎，經裁判重播判定為全壘打，也追平比數。

馬丁尼茲（J.D. Martinez）在三局下的兩分砲幫助球隊拉開差距，先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）5.2局失3分，拿下勝投，只差一個出局數就可延續紅襪連六場先發投手都至少6局的紀錄。

紅襪在基襪四連戰中的前三戰都拿下勝利，比分合計是38：13，也是兩隊交戰117年來，紅襪第一次連續六場都得8分以上，明天最後一戰將派出王牌塞爾（Chris Sale）對上杰曼（Domingo German）力拚橫掃，目前距離洋基的美聯東區王座還有8場勝差，外卡排第二。