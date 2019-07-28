MLB／槍擊後48天 紅襪傳奇球星歐提茲終於出院

2019-07-28 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪傳奇球星歐提茲（David Ortiz）經過48天的治療，總算在昨天離開波士頓的麻省總醫院，返家靜養，球團今天證實此事，歐提茲接下來將接受私人看護的照料，並定期接受個人醫師訪視。

根據ESPN報導，歐提茲的家人表示：「他會持續接受各種治療以及復健，幫助他從近期的手術中復原。」紅襪隊表示，下周會再跟外界報告歐提茲目前復原的進度。

43歲的歐提茲6月10日在家鄉多明尼加的夜店遭到開槍擊中背部，立刻送往當地醫院，隔天在紅襪隊專機護送下，回到波士頓的醫院接受治療，6月23日移出加護病房，直到今天才終於出院。

遭到槍擊後，歐提茲一共接受了三次手術，治療槍傷以及其他併發症，多明尼加的醫院移除了他的膽囊以及部分腸子，之後才送往波士頓進行後續手術，最近一次是7月12日，當時歐提茲的妻子表示：「他復原得很好，精神也不錯。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天賽前向媒體表示，自己尚未直接與歐提茲對話，但持續收到他的治療近況，「這幾周來聽到的都是好消息，他越來越好了，這是最重要的。」

多明尼加警方因此案逮捕了14人，仍在搜尋其他相關人士，上個月警方調查指出，有毒梟提供3萬美元要槍擊歐提茲的友人費南德茲（Sixto David Fernandez），不過坐在同桌的歐提茲卻被誤認成目標。