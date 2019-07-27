MLB／雙城200轟出爐 103場達陣史上最快

2019-07-27 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 雙城隊今年火力強大，正朝著打破單季全壘打紀錄前進，而且上看300轟，今天先破一項紀錄，凱普勒（Max Kepler）在第二局敲出的全壘打，讓雙城成為史上最快達成200轟的球隊，最終也以6：2擊敗白襪。

雙城昨天比賽單場敲出五轟，是史上第一支單季出現九次單場五轟的球隊，團隊也進入199轟倒數，凱普勒二局上從希茲（Dylan Cease）手中敲出右外野三分砲，幫助球隊拉開到4：0。

雙城在本季第103場比賽就完成200轟，之前最快是2005年的遊騎兵，用了122場比賽，雙城刷新最快200轟紀錄後，昨天三響砲的克魯茲（Nelson Cruz）也貢獻一轟，讓團隊來到201發全壘打。

雙城目前距離2018年洋基締造的264轟只剩63轟，以目前每場1.95轟的速率，再32場就能達陣，到球季結束時，則有機會推進到315發全壘打。