MLB／雙城200轟出爐 103場達陣史上最快

分享 facebook 雙城隊今年火力強大,正朝著打破單季全壘打紀錄前進,而且上看300轟,今天先破一項紀錄,凱普勒(Max Kepler)在第二局敲出的全壘打,讓雙城成為史上最快達成200轟的球隊,最終也以6:2擊敗白襪。

雙城昨天比賽單場敲出五轟,是史上第一支單季出現九次單場五轟的球隊,團隊也進入199轟倒數,凱普勒二局上從希茲(Dylan Cease)手中敲出右外野三分砲,幫助球隊拉開到4:0。

雙城在本季第103場比賽就完成200轟,之前最快是2005年的遊騎兵,用了122場比賽,雙城刷新最快200轟紀錄後,昨天三響砲的克魯茲(Nelson Cruz)也貢獻一轟,讓團隊來到201發全壘打。

雙城目前距離2018年洋基締造的264轟只剩63轟,以目前每場1.95轟的速率,再32場就能達陣,到球季結束時,則有機會推進到315發全壘打。

