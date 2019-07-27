MLB／為了說服老婆領養小狗 麥尼爾敲三分砲

2019-07-27 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大都會麥尼爾抱著小狗與老婆通視訊電話，希望能領養這隻小狗。圖／擷自大聯盟Cut4推特 分享 facebook 為了徵求老婆同意家裡多養一隻小狗狗，大都會麥尼爾（Jeff McNeil）得靠球棒幫忙，今天他在第三局敲出三分砲，走回休息室時滿心歡喜，向隊友們大喊：「我們家要多一隻小狗囉！」

大都會今天在主場迎戰海盜，賽前與美國北岸動物聯盟（North Shore Animal League）合作，舉辦認養活動，小狗狗可愛的模樣也吸引球員駐足；麥尼爾賽前抱著一隻小狗，與老婆Tatiana通視訊電話，詢問能不能帶這個小傢伙回家，他當下沒有得到老婆的同意，只說需要一點時間考慮。

「我很確信我想要牠。」麥尼爾決定用球棒來說服老婆，今天在第三局敲出三分全壘打，他賽後笑說：「走回休息區時，我就大喊我要有隻小狗狗了。」

麥尼爾表示，「抱完小狗後，馬上就敲出全壘打，感覺很開心，這也讓我多了一點談判籌碼。」他賽後將開轟原因全部歸於小狗，「這跟我沒有關係，全部都是小狗的功勞，如果我老婆希望我能多敲幾支全壘打，她應該同意讓我領養這隻小狗。」