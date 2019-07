MLB／為了說服老婆領養小狗 麥尼爾敲三分砲

大都會麥尼爾抱著小狗與老婆通視訊電話,希望能領養這隻小狗。圖/擷自大聯盟Cut4推特 分享 facebook 為了徵求老婆同意家裡多養一隻小狗狗,大都會麥尼爾(Jeff McNeil)得靠球棒幫忙,今天他在第三局敲出三分砲,走回休息室時滿心歡喜,向隊友們大喊:「我們家要多一隻小狗囉!」

大都會今天在主場迎戰海盜,賽前與美國北岸動物聯盟(North Shore Animal League)合作,舉辦認養活動,小狗狗可愛的模樣也吸引球員駐足;麥尼爾賽前抱著一隻小狗,與老婆Tatiana通視訊電話,詢問能不能帶這個小傢伙回家,他當下沒有得到老婆的同意,只說需要一點時間考慮。

「我很確信我想要牠。」麥尼爾決定用球棒來說服老婆,今天在第三局敲出三分全壘打,他賽後笑說:「走回休息區時,我就大喊我要有隻小狗狗了。」

麥尼爾表示,「抱完小狗後,馬上就敲出全壘打,感覺很開心,這也讓我多了一點談判籌碼。」他賽後將開轟原因全部歸於小狗,「這跟我沒有關係,全部都是小狗的功勞,如果我老婆希望我能多敲幾支全壘打,她應該同意讓我領養這隻小狗。」

Step one: Ask your wife for a puppy.



Step two: Hit a home run to help your cause. 💪💪💪 pic.twitter.com/RkJb46ncBI