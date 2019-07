MLB/貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄

2019-07-27 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



貝茲3響砲。 美聯社 分享 facebook 去年美聯MVP、紅襪隊強打貝茲(Mookie Betts)今天在前三打席全數開轟,成為第四位在芬威球場對洋基三響砲的紅襪球員,也是大聯盟連續四天都出現三響砲,再度刷新紀錄,紅襪最終也以10:5擊敗洋基,拿下二連勝。

大都會明星二壘手卡諾(Robinson Cano)在24日對教士的比賽中敲出三響砲,隔天輪到紅雀隊游擊手迪隆(Paul DeJong),雙城老將克魯茲(Nelson Cruz)昨天跟進,連續三天有三響砲已是大聯盟新紀錄,今天貝茲繼續開轟,將紀錄延長到連四天。

卡諾與克魯茲都是生涯第一次三響砲,貝茲經驗豐富,已是第五次三響,不僅更新自己保持的隊史紀錄,大聯盟歷史上也僅有八人曾至少五次三響砲,再一次貝茲就能與邁茲(Johnny Mize)、索沙(Sammy Sosa)並列史上最多的六次三響砲。

擔任第一棒的貝茲在首局首打席就敲出陽春砲,三局下排在第一個上場打擊且再度開轟,在他送出兩支陽春砲後,終於壘上有人,四局下在兩出局後敲出兩分砲,三發全壘打都飛越左外野「綠色怪物」,苦主也都是派克斯頓(James Paxton)。

加上六局下一分打點二壘安打,貝茲一個人就打進五分,抵洋基全隊,雖然八局下最後一打席敲滾地球出局,但五打數四安打都是長打,打擊率上升到2成89。

紅襪全場敲出14安,馬丁尼茲(J.D. Martinez)也貢獻一發兩分砲,幫助凱許納(Andrew Cashner)以6.2局失三分的成績,拿下本季第十勝,洋基先發派克斯頓投四局挨了四轟,丟掉七分,吞下第六敗。

according to our calculations

━━━━━ ━━

┃ Mookie Betts ┃

┃ is good ┃

┃ at baseball ┃

└━━━━━━━┘

7 ┃ 8┃ 9┃ / ┃

━┛━┛━. |━ ┛

4 ┃5 ┃6 ┃ + ┃

━┛━┛━┛━ ┛

1 ┃ 2 ┃ 3 ┃ = ┃

━┛━┛━┛━ ┛ pic.twitter.com/cUJiCnQpcv — Red Sox (@RedSox) July 27, 2019

Mookie Betts.



There's nothing else to say. pic.twitter.com/BdYsGtgSbm — MLB (@MLB) July 27, 2019