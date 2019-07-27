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MLB／貝茲3連轟宰洋基 連4天出現3響砲新紀錄

2019-07-27 10:40聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

貝茲3響砲。 美聯社
貝茲3響砲。 美聯社
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去年美聯MVP、紅襪隊強打貝茲（Mookie Betts）今天在前三打席全數開轟，成為第四位在芬威球場對洋基三響砲的紅襪球員，也是大聯盟連續四天都出現三響砲，再度刷新紀錄，紅襪最終也以10：5擊敗洋基，拿下二連勝。

大都會明星二壘手卡諾（Robinson Cano）在24日對教士的比賽中敲出三響砲，隔天輪到紅雀隊游擊手迪隆（Paul DeJong），雙城老將克魯茲（Nelson Cruz）昨天跟進，連續三天有三響砲已是大聯盟新紀錄，今天貝茲繼續開轟，將紀錄延長到連四天。

卡諾與克魯茲都是生涯第一次三響砲，貝茲經驗豐富，已是第五次三響，不僅更新自己保持的隊史紀錄，大聯盟歷史上也僅有八人曾至少五次三響砲，再一次貝茲就能與邁茲（Johnny Mize）、索沙（Sammy Sosa）並列史上最多的六次三響砲。

擔任第一棒的貝茲在首局首打席就敲出陽春砲，三局下排在第一個上場打擊且再度開轟，在他送出兩支陽春砲後，終於壘上有人，四局下在兩出局後敲出兩分砲，三發全壘打都飛越左外野「綠色怪物」，苦主也都是派克斯頓（James Paxton）。

加上六局下一分打點二壘安打，貝茲一個人就打進五分，抵洋基全隊，雖然八局下最後一打席敲滾地球出局，但五打數四安打都是長打，打擊率上升到2成89。

紅襪全場敲出14安，馬丁尼茲（J.D. Martinez）也貢獻一發兩分砲，幫助凱許納（Andrew Cashner）以6.2局失三分的成績，拿下本季第十勝，洋基先發派克斯頓投四局挨了四轟，丟掉七分，吞下第六敗。

洋基紅襪
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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