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MLB／剛脫離傷兵又拉傷 薛則停機兩天觀察

2019-07-27 10:24聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

國民隊強投薛則（Max Scherzer）昨天好不容易傷癒歸隊，對洛磯先發五局失三分，今天睡醒後卻覺得背部緊繃，球隊立刻安排核磁共振成像（MRI）檢查，發現上背肌肉有輕微拉傷，下次先發時間是否更動仍未知。

薛則接受幹細胞注射治療，接下來兩天都不能丟球，之後再觀察狀況，但薛則認為自己能趕上原訂31日對勇士的先發，「我不開心，不過另一方面來說，還好只是小拉傷，身體、手臂、肩膀都還有很多其他出狀況的可能性，那就真的不妙了。」

薛則在進入傷兵名單前的七場出賽拿下七勝、防禦率0.87，昨天丟掉三分他認為身手有些「生鏽」，如今經過檢查反而更安心，薛則說：「另一項好處是，當我上場投球時，我不會覺得疼痛，每次站上投手丘，從傳接球開始我就是全力投球。」

對待明天就要滿35歲的薛則，國民隊不敢大意，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「我們會看看他接下來幾天的感覺如何，必須要聰明一點，就像我之前說的，我們需要他能打一整年，就看看他在注射之後的感覺。」

好不容易擺脫在傷兵名單的薛則，馬丁尼茲如今又要應付他急著上場的渴望，「你必須要了解這傢伙，他想要幫助球隊，但也要想想他跟球隊的未來，如果還想要他在9月投球的話，但要讓薛則了解很困難，他只想現在就上場，我跟他說先養好傷，等你好了，你就是最棒的。」

薛則馬丁尼茲國民
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