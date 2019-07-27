MLB／與大都會交易？凱許曼：我只不跟紅襪談生意

2019-07-27 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基總經理凱許曼不排斥「紐約內部交易」。 路透 分享 facebook 洋基補強先發投手，近日傳出目標鎖定大都會辛德賈德（Noah Syndergaard）和惠勒（Zack Wheeler），儘管外界認為成交的可能性微乎其微，但總經理凱許曼（Brian Cashman）倒是不排斥「紐約內部交易」，他表示，唯一不談生意的球隊只有紅襪。

洋基本周末前進芬威球場，凱許曼今天也在現場受訪，談到交易大限前的補強計畫，對於首要目標先發投手，他表示已經擬定對策，包括若有合適的目標，願意付出多少代價，以及若沒能找到適合人選時的B計畫。

洋基想補強先發輪值已非秘密，但凱許曼強調：「這無關近一周來所發生的事。」儘管聲稱沒有關係，但洋基這一周來的先發投手表現，為五人合計投17.2局、失40分。

辛德賈德的名字近日浮上水面，多支在季後賽競逐行列的球隊都有意追逐，洋基也被點名；凱許曼回應與大都會洽談交易的可能性，他說：「「除了紅襪之外，我願意與任何球隊談交易。」洋基今天也派出球探前往大都會花旗球場，觀察目標不只一人。

洋基與紅襪的前次交易發生在2014年，洋基以強森（Kelly Johnson）向紅襪換來祖魯（Stephen Drew），當時為兩隊相隔17年再次談成生意。

此外，媒體報導洋基與各隊洽談交易，沒有任何球員是「非賣品」，凱許曼對此不諱言：「我不會說有誰是不能賣的。」凱許曼前幾年曾點名托瑞斯（Gleyber Torres）、賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）等人絕對不賣，但今年卻一反常態，農場內所有新秀都開放洽談，顯示厚實軍備挑戰已經等待10年的世界大賽冠軍決心強烈。