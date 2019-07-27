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MLB／敲第二轟有暖心理由 波賈茲：家人塞車沒看到

2019-07-27 07:54聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

敲全壘打要看時機，如果第一局開轟時，家人還沒進場該怎麼辦？紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）昨天演出單場雙響砲，賽後吐露一段溫馨的故事，原來第二轟是為了塞車沒趕上第一轟的親朋好友們所敲的。

紅襪昨天以19：3痛宰洋基，首局就由波賈茲的三分砲點燃攻勢引信，但當他望向幫父母、親戚和少棒教練保留的座位時，卻發現仍是空蕩蕩，他們的班機在當地時間晚間六時降落波士頓，當時還塞在從機場前往芬威球場的路上。

「在洋基從波瑟羅（Rick Porcello）手中攻下2分時，我看到他們才剛走到座位上。」波賈茲指的是第二局，所以他的親朋好友們還是晚了一步，錯過了他的三分砲。他透露，第二局再上場時就有意再為他們敲一支全壘打，「但我被三振了，我做了過多嘗試。」

波賈茲有些哀怨，「我敲出第一轟時，他們還不在座位上，但當我抬頭看到他們後，我卻被三振了。」

但好消息是比賽還早，波賈茲說：「他們會待整場比賽，我接下來敲了幾支安打，最後一打席時，我看到我媽媽，我心想我要再挑戰看看，也很高興我最後辦到了。」波賈茲在此戰六打數敲出四安打，包括在第八局演出單場第二發全壘打，

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