MLB／若基特明年入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框

2019-07-27 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基前球星、現職馬林魚CEO基特（Derek Jeter）將於明年叩關名人堂，預計首年就能高票跨過門檻，但已在門內的傳奇球星們並非人人歡迎，就有兩人表達屆時無意出席有基特在的名人堂進駐儀式。

培瑞茲（Tony Perez）和道森（Andre Dawson）分別在2000年和2010年進入名人堂，前者在2003到2017年間擔任馬林魚總管特助，後者更在1996年退休後不久，就返回馬林魚高層工作，兩人都是這支球隊的前朝老臣，但基特接手馬林魚後大砍人事，包括公開表達有意縮減道森與培瑞茲的薪資與職務，最終兩人不願委曲求全而離開。

基特打完2014年球季後高掛球鞋，退役即將要滿五年，就在他將要取得名人堂票選資格前夕，媒體想起培瑞茲與道森，可能有機會與這位害自己丟了工作的後輩在同一場合現身。

培瑞茲對此回應，「我想現在還太早了，還有一年，我不希望你們討論這些，但如果真的發生了，我明年會跳過古柏鎮的行程吧！」道森的說法更加直接，明確表達無意與基特「同框」，他說：「所有的跡象都指向我不會參加，我不覺得我想坐在那裡聽基特說些什麼。」