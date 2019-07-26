MLB／克魯茲生涯首度三響砲 雙城進度直逼300轟

2019-07-26 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



生涯敲出385轟的雙城隊重砲克魯茲（Nelson Cruz），今天對白襪敲出單場三響砲，卻是生涯第一次，而且只用五局就達陣，幫助球隊以10：3擊敗白襪，轟不停的雙城有機會挑戰單季300轟的紀錄。

克魯茲在第一局首打席就敲出陽春砲，第三、第五局各敲出一發兩分砲，前三打席都開轟，苦主全是白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito），不過第六局遭到柯戴洛（Jimmy Cordero）三振，第九局最後打席敲出飛球出局，無緣挑戰四響。

特別的是，克魯茲敲出的三轟分別是面對速球、曲球、變速球，他謙稱，「只是幸運而已。」對於生涯15年來第一次敲出單場三響，克魯茲則說：「當然很棒，而且最後我們贏球了。」

克魯茲成為大聯盟史上第十位超過39歲還敲出單場三響砲的球員，最近四戰敲出六發以上全壘打則是史上最老紀錄，過去紀錄是2001年、36歲的邦茲（Barry Bonds）在四戰敲出七轟。

除了克魯茲外，凱普勒（Max Kepler）、沙諾（Miguel Sano）都開砲，雙城單場敲出5轟，成為大聯盟史上第一支單季9場比賽至少敲出5轟的球隊，原先紀錄為1977年紅襪的8場。

雙城賽後也將單季團隊全壘打數推升到199轟，以目前場均1.95轟的速度，在剩下的60場比賽中，有機會挑戰單季300轟高標，而大聯盟單季團隊全壘打紀錄是2018年洋基隊締造的267轟。