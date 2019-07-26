親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

運動筆記從零培養--帶新手上路推坑全攻略每天半小時，輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法
健行筆記『向陽三叉』高原藍寶石阿里山神木群棧道【挑戰玉山前的暖身之旅】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／克魯茲生涯首度三響砲 雙城進度直逼300轟

2019-07-26 12:32聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

生涯敲出385轟的雙城隊重砲克魯茲（Nelson Cruz），今天對白襪敲出單場三響砲，卻是生涯第一次，而且只用五局就達陣，幫助球隊以10：3擊敗白襪，轟不停的雙城有機會挑戰單季300轟的紀錄。

克魯茲在第一局首打席就敲出陽春砲，第三、第五局各敲出一發兩分砲，前三打席都開轟，苦主全是白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito），不過第六局遭到柯戴洛（Jimmy Cordero）三振，第九局最後打席敲出飛球出局，無緣挑戰四響。

特別的是，克魯茲敲出的三轟分別是面對速球、曲球、變速球，他謙稱，「只是幸運而已。」對於生涯15年來第一次敲出單場三響，克魯茲則說：「當然很棒，而且最後我們贏球了。」

克魯茲成為大聯盟史上第十位超過39歲還敲出單場三響砲的球員，最近四戰敲出六發以上全壘打則是史上最老紀錄，過去紀錄是2001年、36歲的邦茲（Barry Bonds）在四戰敲出七轟。

除了克魯茲外，凱普勒（Max Kepler）、沙諾（Miguel Sano）都開砲，雙城單場敲出5轟，成為大聯盟史上第一支單季9場比賽至少敲出5轟的球隊，原先紀錄為1977年紅襪的8場。

雙城賽後也將單季團隊全壘打數推升到199轟，以目前場均1.95轟的速度，在剩下的60場比賽中，有機會挑戰單季300轟高標，而大聯盟單季團隊全壘打紀錄是2018年洋基隊締造的267轟。

克魯茲雙城大聯盟
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

MLB／傷勢纏身 游擊名將土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46

MLB／貝林格本季驚人 道奇教頭：只有邦茲能比

2019-07-26 09:31

MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26

MLB／田中將大慘失12分隊史第二多 紅襪創百年紀錄

2019-07-26 11:22

MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50

MLB／楚奧特7月猛打 道奇教頭也稱讚

2019-07-26 10:22

MLB／今日戰績表 國民遭洛磯逆襲薛則勝投沒了

2019-07-26 09:10

MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52

MLB／洋基挾最佳戰績 今赴芬威戰紅襪

2019-07-26 00:06

MLB／季後賽希望渺茫 大都會求交易終結者狄亞茲

2019-07-25 17:28

MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

2019-07-25 16:31

MLB／席摩曼開季8連敗最慘？這位老虎投手單季21敗

2019-07-25 16:10

MLB／紅雀迪隆3響砲 隊史近119年游擊手第1人

2019-07-25 15:21

MLB／今日戰績表 洋基連勝擠下道奇成全聯盟第一

2019-07-25 14:52

MiLB／林子偉猛打賞敲超前安 江少慶5局挨2轟

2019-07-25 14:31

MLB／還沒轉隊 史卓曼告別藍鳥的話先說了

2019-07-25 12:45

MLB／紐時建議送走辛德賈德 大都會才算大破大立

2019-07-25 11:35

MLB／不讓隊友累 韋蘭德6局飆11K收第13勝

2019-07-25 09:59

MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00

MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

MLB／塞爾6局10K領軍 紅襪終於站上美東第二

2019-07-24 16:55

MLB／沒收再見安打 希克斯美技助洋基勝雙城

2019-07-24 15:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00
看更多

熱門文章

NBA／戴維斯鬧「賣我」 柯爾撻伐：勒索球隊

2019-07-25 18:27

NBA／感謝加索助拳 布萊恩：沒他不會有那兩冠

2019-07-25 16:16

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后恐不保

2019-07-26 10:25

NBA／和灰狼新帥無代溝 貝爾：柯爾不會聊Drake

2019-07-25 16:19

MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

2019-07-25 16:31

世界盃／美國男籃更新大名單 6名新成員正式入列

2019-07-26 09:50

NBA／稱從小就是快艇迷 喬治反遭網友噓爆

2019-07-25 17:34

NBA／威廉森加入喬丹牌 每年金額史上新秀最高

2019-07-25 14:59

瓊斯盃女籃／中華白反將藍隊 錢姐用隱藏版戰術

2019-07-25 21:51

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

2019-07-25 17:10

日職／陽岱鋼首打席安打後退場 傳出腰傷下二軍

2019-07-25 20:37

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

中職／全壘打王不敵泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-25 19:45

MLB／傷勢纏身 游擊名將土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

冷眼集／都怪阿共陰謀 陸委會自打臉

2019-07-26 01:17

MLB／季後賽希望渺茫 大都會求交易終結者狄亞茲

2019-07-25 17:28

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

NBA／金塊5年頂薪續留 墨瑞：等不及投進更多球

2019-07-25 12:35

MLB／田中將大慘失12分隊史第二多 紅襪創百年紀錄

2019-07-26 11:22

日本羽賽／小戴晉8強 小天被淘汰

2019-07-26 00:16

MLB／席摩曼開季8連敗最慘？這位老虎投手單季21敗

2019-07-25 16:10

中職／曾智偵明星賽這個紀錄 就連彭政閔也破不了

2019-07-25 17:59

NBA／自告奮勇接馬刺助教 鄧肯知道波總需要援手

2019-07-25 14:15

MLB／今日戰績表 洋基連勝擠下道奇成全聯盟第一

2019-07-25 14:52

滑冰／配合撤辦主辦權 冰協推稱受隱性國際壓力

2019-07-26 00:39

MLB／貝林格本季驚人 道奇教頭：只有邦茲能比

2019-07-26 09:31

NBA／ESPN票選現役最佳雷納徳 並看好快艇奪冠

2019-07-25 15:50

MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26

中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將

2019-07-26 00:14

日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28

MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52

影／體育署長動怒 滑冰協會記者會說明

2019-07-25 15:17

CBL／職業化今年確定破局 待租稅減免通過再推

2019-07-25 15:27

圖／瓊斯盃女籃 中華白85：59勝中華藍

2019-07-25 20:29

MLB／洋基挾最佳戰績 今赴芬威戰紅襪

2019-07-26 00:06

滑冰／冰協說法不一 體育署：已成立專案小組

2019-07-25 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top