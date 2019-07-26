MLB／道奇球場日本之夜 大坂直美來開球

2019-07-26 14:07 世界日報 編譯組／綜合報導



大坂直美在道奇棒球場為「日本之夜」開球。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯道奇隊與天使隊24日晚上在道奇棒球場的高速公路大賽（Freeway Series）第二戰，賽前進行「日本之夜」（Japan Night），特請日裔混血女網球后大坂直美（Naomi Osaka）開球，道奇隊日本投手前田健太（Kenta Maeda）做她的捕手。

大坂直美一身勁裝，面帶甜美笑容成功投球，振臂歡呼。她後來用手撫住心口表示「驚魂甫定」，前田健太在旁笑開懷。賽前前田健太與天使隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）握手打招呼，兩人相談甚歡。