MLB／田中將大慘失12分隊史第二多 紅襪創百年紀錄

2019-07-26 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基日籍投手田中將大投出生涯最慘烈一役，今天在紅襪隊主場第一局就丟掉7分，最終撐到3.1局，失12分，不僅是個人旅美以來單場失最多分的一次，也是自責分有紀錄以來，洋基單場失分第二多的先發投手，洋基以3：19慘敗紅襪，

田中將大與波瑟羅（Rick Porcello）自倫敦戰後再度碰頭，上次兩人都投不滿一局就被打爆，波瑟羅今天第二局雖然遇到滿壘危機，但最終投完6局、失3分拿下勝投。

田中將大則是第一局就被紅襪痛擊，無人出局、一二壘有人時先被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出三分砲，一出局後又被連敲三安形成滿壘，兩出局時布萊德利（Jackie Bradley Jr.）與貝茲（Mookie Betts）的連續兩支二壘安打，各帶有兩分打點，將比數拉開到7：0。

二、三局田中將大續投未失分，不過四局下再遇亂流，狄佛斯（Rafael Devers）用全壘打開局，查維斯（Michael Chavis）、莫蘭（Mitch Moreland）連續兩支二壘安打把田中將大打退場，不過下一棒瓦茲奎茲（Christian Vazquez）二壘安打再造成傷害，這局丟掉5分都算在田中帳上。

田中將大總計3.1局被敲12安，其中有兩轟，丟掉12分是洋基隊史自1923年7月18日梅斯（Carl Mays）單場13分以來第二高，不過當時梅斯投滿8局。

這是洋基本季與紅襪八場對戰第二次輸球，卻是紅襪117年以來，對洋基拿下最多分的一次，分差拉開後，洋基也在八局下派出捕手羅曼恩（Austin Romine）生涯首度登板投球，一局被敲兩轟、失三分。

洋基先發投手集體低潮，近五戰先發合計丟掉40分，其中36分是自責分，防禦率高達18.34。