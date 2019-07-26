MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



MLB╱國民王牌薛則 美聯社 分享 facebook

國民塞揚強投薛則（Max Scherzer）背傷後歸隊首戰，對洛磯先發5局失3分，國民最終也在第九局遭到逆轉，以7：8落敗，但總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）還是有值得開心的理由，不只是因為薛則歸隊，也因為終於把總在板凳區內坐不住的薛則給弄離身邊了。

「他待在傷兵名單不太好，因為我每天都要面對他。」馬丁尼茲笑說：「讓他上場，自己投入比賽之中，那好多了。」

薛則進入傷兵名單前的九場出賽，累積拿下7勝0敗、防禦率0.87，送出79次三振、只有6保送，成績完全看不出有傷在身；今天是他歸隊後的首場先發，距離前一場已經19天，他自評：「感覺有些生鏽。」

薛則先發5局被敲4安打，所失的3分都出現在第四局，包括漢普森（Garrett Hampson）的兩分砲。他表示，「我已經幾個禮拜沒有投球了，控球有些跑掉，這在我的預期之內，只能試著找出辦法。」

薛則兩天後就要滿35歲，加上才剛傷癒復出，馬丁尼茲決定小心為上，在五局用86球後提前換投，「我們賽前就討論過了，他也同意，我相信在第五局過後，他確實有些疲憊了，他已經三個禮拜沒有出賽了。」

薛則退場時已確定此役無關勝敗，國民帶著7：6領先進入最後一局，羅尼（Fernando Rodney）登板關門，面對首位打者就搞砸勝利，戴斯蒙（Ian Desmond）敲出追平陽春砲，接連保送、暴投後又遭進占三壘，最終仍丟掉這關鍵1分。