MLB／楚奧特7月猛打 道奇教頭也稱讚

2019-07-26 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



楚奧特。 路透 分享 facebook 道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚自家外野手貝林格（Cody Bellinger）本季成績堪比邦茲（Barry Bonds），不過提起前兩場對上天使隊的「高速公路大戰」的「最佳球員」，他是選擇楚奧特（Mike Trout）。

羅伯茲日前受訪時談到，對上天使隊的難題是要如何解決「大聯盟的最佳球員」，雖然道奇電視台記者瑞佐（Alanna Rizzo）開玩笑的說，指得應該是貝林格，不過羅伯茲說：「我了解，不過我說的是長期成績，楚奧特一直都維持高檔，而且穩定又持久。」

道奇在前兩戰都以一分差敗給天使，楚奧特合計七打數兩安打、兩打點，包括一發敲到左外野上層看台的全壘打，還傳出一次球速接近100哩的本壘助殺。

楚奧特今年打擊成績雖然沒有貝林格、葉力奇（Christian Yelich）亮眼，不過WAR（勝利貢獻值）高達6.6，仍是全大聯盟最高，領先貝林格的6.1、葉力奇的5.9。

對於楚奧特是不是最佳球員，隊友卡洪（Kole Calhoun）表示：「毫無疑問，但我沒有投票權，他有幾次在MVP排名第二，但我覺得他應該是第一，他是我見過最棒的球員，大家都很驚訝他能不斷的保持這樣的成績，不過我已經見怪不怪了，他是世界最強的。」

就算傷痛也沒有把他打倒，在7月1日（美國時間）痛失隊友史凱格斯（Tyler Skaggs）後，楚奧特在7月至今15場比賽敲出11轟，以33轟衝上美聯全壘打王，7月打擊率2成91、長打率9成45，不過史凱格斯仍在楚奧特的心中，在24日傳出98.6哩的助殺後，楚奧特表示，如果史凱格斯還在，一定不會忘記拿這點糗自己。