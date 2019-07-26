MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗將獲水手隊史成就獎。 美聯社 分享 facebook 今年3月宣布退休的日籍球星鈴木一朗，大聯盟生涯19年，有14年貢獻給西雅圖，水手隊將在9月15日對老虎隊賽前為他頒發「隊史成就獎（Franchise Achievement Award）」。

水手隊主席史丹頓（John Stanton）表示：「鈴木一朗是一位開拓者，他在2001年來到這裡，開啟了國際球員的新時代，在他深遠的職業生涯中，每一天都展現該有的技巧、熱情以及準備工作，只有真正偉大球員才有的表現，我們感謝他為水手隊以及大聯盟所做的所有貢獻。」

鈴木一朗2001年首度抵達西雅圖就掀起旋風，第一年拿下美聯打擊王、金手套、銀棒獎，還包辦新人王、MVP，開啟連續十年單季200安的大聯盟紀錄，2004年更締造單季262安紀錄，在水手隊敲出2542安、7907打數、79支三壘安打、438次盜壘都是隊史紀錄。

對老虎的三連戰，水手隊準備一系列感謝一朗的慶祝活動，9月14日賽後將施放鈴木一朗煙火秀，場中大螢幕將播放一朗從2001年的新人王兼MVP球季，到今年在東京巨蛋道別的影片，15日的前2萬名進場球員可獲得一朗搖頭娃娃，16日的前1萬5000球迷可獲得一朗復刻T恤。

「隊史成就獎」是水手隊自2016年起創立的獎項，頒發給對球隊有貢獻的人物，第一次頒發給榮譽主席艾利斯（John Ellis）以及林肯（Howard Lincoln）感謝他們經營的24年間，讓水手隊留在西雅圖。