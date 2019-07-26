MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



光芒先發投手史奈爾進傷兵。 路透 分享 facebook 去年美聯塞揚、光芒王牌投手史奈爾（Blake Snell）確定暫離賽場，球團今天宣布，他因左手肘骨刺必須進行關節鏡手術，預期要到9月才能歸隊，對光芒爭取季後賽席次無疑潑了一桶冷水。

「我覺得很失望，今年一直都有這種感覺。」史奈爾表，「今年球季從一開始就投得很掙扎，也曾腳趾受傷，現在又遇到這樣的事，很令人沮喪。」

史奈爾去年繳出21勝5敗、防禦率1.89，儘管投球局數僅180.2局，仍在塞揚票選上險勝太空人韋蘭德（Justin Verlander），但風光收穫獎項後的隔年表現嚴重下滑，本季至今只有6勝7敗、防禦率4.28，塞揚招牌失色。

史奈爾動刀，將缺陣超過一個月，代表目前在美聯東區排名第二的光芒，將在衝刺季後賽席次的關鍵時期折損王牌投手。

史奈爾對於球隊抱持信心，「看看這支球隊的戰力，我知道他們將會沒事，我並不擔心，每個人都會做好該做的事，而且也都充滿天賦。」

光芒近兩季採取「假先發」調度，現在又少了史奈爾，這使得真正的先發投手只剩摩頓（Charlie Morton）和奇里諾斯（Yonny Chirinos），接下來如何補洞成為問題，可能將從3A叫上先發投手，因局數控管被下放的「二刀流」麥凱（Brendan McKay）也是選項之一。