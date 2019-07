MLB/傷勢纏身 昔游擊砲土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



五屆全明星賽游擊手土洛威斯基(Troy Tulowitzki)今天無預警發表退休聲明,他因傷勢困擾決定結束13年大聯盟生涯,他說:「我決定向大聯盟說再見,但我不會告別我所熱愛的比賽。」

土洛威斯基在2005年選秀由洛磯首輪第七順位挑選,隔年升上大聯盟,在洛磯一待就是十年,直到2015年季中交易送往藍鳥,近幾年因為各種不同部位的大小傷勢嚴重影響出賽,包括背傷、踝傷、骨刺等問題,去年冬天遭藍鳥釋出,改與洋基簽下一紙一年合約,也只打了五場比賽,就因左小腿拉傷進入傷兵名單。

甩不去的傷勢問題,讓土洛威斯基最終決定在34歲這年高掛球衣,他透過洋基發表聲明稿,文中表示,「從我有記憶以來,我的夢想就是作為大聯盟球員在最高殿堂打球,穿上大聯盟球衣,為了我的隊友和球迷奮戰,我會永遠感激我實踐夢想的每一天,這是無上的光榮。」

土洛威斯基因崇拜洋基傳奇游擊手基特(Derek Jeter),生涯多數時間都穿2號球衣,在退休聲明上也可以見到「2」的蹤跡,將部分的「to」以「2」取代,例如「Thanks again 2 all of you(再次向你們所有人說聲感謝)」。