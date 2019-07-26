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27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00蔡政益

李維拉(Mariano Rivera)、哈勒戴(Roy Halladay)、穆西納(Mike Mussina)、馬丁尼茲(Edgar Martinez)、史密斯(Lee Smith)和貝恩斯(Harold Baines)等六位球星於本週正式進駐名人堂。其中年紀最大的史密斯已61歲，首位全票入選的李維拉也已49歲。本文特別介紹11位27歲以下就有機會進入名人堂的現役球員，對於這些年輕巨星來講，即便真的進入名人堂可能是20年後的事，現在就談這件事是有些遙不可及，但無論如何他們現在的表現是走在聖殿的道路上的，未來值得全力關注。當然年輕時威猛不見得未來就會進名人堂，這只是其中一項優勢，而較晚站穩大聯盟也不見得完全沒機會，畢竟李維拉當年也是27歲才成為洋基終結者的！

以下將這11位球員分為4個等級，有的已是百年一見的史詩級巨星，有的毫無疑問也是名人堂等級，有的剛好在不上不下的邊緣，更多的則是需要再加把勁。現在就來看看這11位年輕巨星是誰吧！

貝比魯斯級

  • 楚奧特 (Mike Trout) 天使隊外野手，27歲

    • 「神鱒」的稱號可不是叫假的，他就是那位百年難得一見的棒球巨星，堪稱棒球界的麥可喬丹。幾年前人們拿他與洋基傳奇曼托(Mickey Mantle)相提並論，但現在連曼托都不是他的對手了。楚奧特才27歲就累積了70.5的WAR值，大聯盟史上有誰27歲前的WAR比楚奧特高呢？只有「大火車」強森(Walter Johnson)一人，但問題是強森是投手。至於是否有打者在27歲前的WAR比楚奧特高？答案是沒有。就連貝比魯斯(Babe Ruth)都要甘拜下風，「二刀流」的貝比魯斯在27歲前的WAR值為70.4，其中50.3是作為打者時所貢獻，20.1是他當投手時的數值。

    棒球史上最接近楚奧特的是另一位傳奇巨星柯布(Ty Cobb)，27歲時的累積WAR為69.0。所以別說名人堂了，楚奧特還有可能是史上最偉大的球星，下次當他上場打擊時可別忘了好好膜拜一下。

    天使外野手楚奧特在他前8年的大聯盟生涯中，已經有過全壘打王、得分王、打點王等頭銜...
    天使外野手楚奧特在他前8年的大聯盟生涯中，已經有過全壘打王、得分王、打點王等頭銜...不要忘了，他也曾是盜壘王！ 美聯社
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比當年基特還強的等級

  • 貝茲 (Mookie Betts) 紅襪隊外野手，26歲

    • 雖然離楚奧特仍有段距離，但他還是現階段最接近楚奧特的男人，2014-2019年的累計WAR值在全聯盟僅次於楚奧特。才26歲的貝茲已經什麼都拿過了，MVP、金手套、銀棒獎、明星賽、打擊王通通不缺，且還有一枚冠軍戒指。根據Baseball-Reference的數據，他現在最接近的球員是道奇名人堂傳奇史奈德(Duke Snider)。

    到昨天為止，紅襪外野手貝茲已打出生涯第900支安打，平均打擊率剛好是0.300！...
    到昨天為止，紅襪外野手貝茲已打出生涯第900支安打，平均打擊率剛好是0.300！ 美聯社
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  • 馬查多 (Manny Machado) 教士隊三壘手，26歲

    • A-Rod、小瑞普肯(Cal Ripken Jr.)、羅賓森(Brooks Robinson)，馬查多剛上大聯盟時的名字就常與這幾位名人堂級巨星連在一塊，經過了8年，現階段的他也確實繳出名人堂等級的成績。根據Baseball-Reference，他現在的生涯數據最接近同樣攻守俱佳的準名人堂三壘手貝爾崔(Adrian Beltre)。今年季前他與教士隊簽下一紙10年3億美元的合約，曾短暫打破北美職業運動最貴的自由球員合約紀錄。許多人笑教士隊是「盤子」，但在嘲諷之前可能得先想想有多少人比馬查多值這合約。

    馬恰多轉戰教士後，前兩個月被極度看衰，但在7月份開始瘋狂趕進度，現在的成績單已經...
    馬恰多轉戰教士後，前兩個月被極度看衰，但在7月份開始瘋狂趕進度，現在的成績單已經相當好看。 美聯社
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  • 林多 (Francisco Lindor) 印地安人隊游擊手，25歲

    • 林多絕對是當今地表最強的游擊手，且他不是開玩笑的強，Baseball-Reference的數字顯示他最接近的球員是「鐵人」小瑞普肯。才25歲的他生涯5年就有4度入選明星賽，無論攻守都是游擊手當中的頂尖。他的生涯WAR值為26.8，優於基特(Derek Jeter)25歲時的23.4。

    印地安人游擊手林多今年出賽82場，已有16支全壘打和15次盜壘成功，仍有機會挑戰...
    印地安人游擊手林多今年出賽82場，已有16支全壘打和15次盜壘成功，仍有機會挑戰生涯首次30/30。 美聯社
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門檻邊緣級

  • 哈波 (Bryce Harper) 費城人隊外野手，26歲

    • 2年前的哈波應該不會在這個等級，但這2年他的表現下滑太嚴重使得他暫時只能在名人堂等級的門檻邊緣。他季前與費城人隊簽下13年3億3000萬的合約，打破北美運動員最貴合約紀錄，不久後才又被楚奧特打破。他常被稱為最被高估的球員，至少必須恢復2年前的身手才有機會穩進名人堂。

  • 葉力奇(Christian Yelich) 釀酒人隊外野手，27歲

    • 他是屬於後勢看漲型，這兩年的表現和哈波剛好呈現黃金交叉，現在他的生涯WAR值已比哈波還要高。葉力奇生涯前5年連明星都稱不上，直到去年才首度入選明星賽，且連帶拿下年度MVP。這兩年的他實在太猛，使他能夠直接躍升到這等級，且未來還有機會提升一個檔次。

    葉力奇過去幾季馬林魚時表現就一直有在進步，但沒想到轉戰釀酒人之後完全爆發，近兩季...
    葉力奇過去幾季馬林魚時表現就一直有在進步，但沒想到轉戰釀酒人之後完全爆發，近兩季已變成全聯盟最可怕的打者之一，跟楚奧特幾乎是不相上下。 美聯社
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需要更強的後勁

  • 柯瑞亞 (Carlos Correa) 太空人隊游擊手，24歲

    • 柯瑞亞本來有機會與林多列在同一等級，他在22歲時的生涯WAR值為16.4，比小瑞普肯22歲時還要高，但這3年的健康狀況讓他的步調慢了下來。他與林多同在2015年上大聯盟，當年他擊敗林多拿下美聯新人王，但現在他輸在生涯比林多少打132場球。好在他有年紀上的優勢，打了5年大聯盟的他現在也才24歲。

  • 貝林傑 (Cody Bellinger) 道奇隊外野手，24歲

    • 貝林傑是這份名單中資歷最淺的，今年不過進入第三個年頭，但他本季MVP級的表現已足以讓他進入本列表。今年他在明星賽前就達成30轟，成為自1987年麥奎爾(Mark McGwire)後最年輕達成此成就的打者。本季固定鎮守外野也讓他的整體價值更加提升。

    道奇一壘手貝林傑前年升上大聯盟時，就展現了他驚人的長打實力，轟出39支全壘打，去...
    道奇一壘手貝林傑前年升上大聯盟時，就展現了他驚人的長打實力，轟出39支全壘打，去年雖然縮水到25轟，但本季他再次發飆，目前已有34轟，而且打擊率還爆衝到.331。 美聯社
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  • 布萊恩 (Kris Bryant) 小熊隊三壘手，27歲

    • 他在生涯的前2年就囊括了新人王和MVP，本應可在前一個等級，但卻吃虧在23歲才上大聯盟，是本名單當中最晚升上大聯盟的球員。布萊恩與葉力奇同年紀，但比葉力奇少打2年，而葉力奇已在今年完成生涯一千安，布萊恩則只有705安。

  • 席格 (Corey Seager) 道奇隊游擊手，25歲

    • 他在這份名單內應該會讓許多人意外，但Baseball-Reference告訴我們他生涯最接近的球員是名人堂捕手貝拉(Yogi Berra)。要不是去年季初就整季報銷，席格的表現絕不會令人遺忘。別忘了他是2016年的新人王，且年紀輕輕就有2座銀棒獎，只是今年傷癒復出後表現不如以往，未來狀況仍待觀察。

  • 諾拉 (Aaron Nola) 費城人隊投手，26歲

    • 本名單中唯一的投手。諾拉在Baseball-Reference的樣板是普萊斯(David Price)，當然普萊斯還不知道會不會進名人堂，但至少頗接近了。諾拉生涯WAR值為19.5，比普萊斯26歲時還高。這位費城人王牌去年拿下國聯賽揚獎第三高票，但事實上他去年的投手WAR值10.5是全聯盟最高的，比最終的得主狄葛隆(Jacob deGrom)還要高。諾拉的表現比現役其他27歲以下的投手好上一大截，WAR值最接近他的馬丁尼茲(Carlos Martinez)也不過13.6，且後者已轉任終結者。其次是辛德賈德(Noah Syndergaard)的13.0。可見年輕投手當中最成氣候的非諾拉莫屬了。

    在這打高投低的時代，費城人的羅拉是年輕先發投手中極少數的亮點，他生涯已累積49勝...
    在這打高投低的時代，費城人的羅拉是年輕先發投手中極少數的亮點，他生涯已累積49勝30敗戰績。 美聯社
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蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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