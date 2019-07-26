27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

李維拉(Mariano Rivera)、哈勒戴(Roy Halladay)、穆西納(Mike Mussina)、馬丁尼茲(Edgar Martinez)、史密斯(Lee Smith)和貝恩斯(Harold Baines)等六位球星於本週正式進駐名人堂。其中年紀最大的史密斯已61歲，首位全票入選的李維拉也已49歲。本文特別介紹11位27歲以下就有機會進入名人堂的現役球員，對於這些年輕巨星來講，即便真的進入名人堂可能是20年後的事，現在就談這件事是有些遙不可及，但無論如何他們現在的表現是走在聖殿的道路上的，未來值得全力關注。當然年輕時威猛不見得未來就會進名人堂，這只是其中一項優勢，而較晚站穩大聯盟也不見得完全沒機會，畢竟李維拉當年也是27歲才成為洋基終結者的！

以下將這11位球員分為4個等級，有的已是百年一見的史詩級巨星，有的毫無疑問也是名人堂等級，有的剛好在不上不下的邊緣，更多的則是需要再加把勁。現在就來看看這11位年輕巨星是誰吧！

貝比魯斯級

楚奧特 (Mike Trout) 天使隊外野手，27歲

「神鱒」的稱號可不是叫假的，他就是那位百年難得一見的棒球巨星，堪稱棒球界的麥可喬丹。幾年前人們拿他與洋基傳奇曼托(Mickey Mantle)相提並論，但現在連曼托都不是他的對手了。楚奧特才27歲就累積了70.5的WAR值，大聯盟史上有誰27歲前的WAR比楚奧特高呢？只有「大火車」強森(Walter Johnson)一人，但問題是強森是投手。至於是否有打者在27歲前的WAR比楚奧特高？答案是沒有。就連貝比魯斯(Babe Ruth)都要甘拜下風，「二刀流」的貝比魯斯在27歲前的WAR值為70.4，其中50.3是作為打者時所貢獻，20.1是他當投手時的數值。 棒球史上最接近楚奧特的是另一位傳奇巨星柯布(Ty Cobb)，27歲時的累積WAR為69.0。所以別說名人堂了，楚奧特還有可能是史上最偉大的球星，下次當他上場打擊時可別忘了好好膜拜一下。 天使外野手楚奧特在他前8年的大聯盟生涯中，已經有過全壘打王、得分王、打點王等頭銜...不要忘了，他也曾是盜壘王！ 美聯社 分享 facebook

比當年基特還強的等級

貝茲 (Mookie Betts) 紅襪隊外野手，26歲

雖然離楚奧特仍有段距離，但他還是現階段最接近楚奧特的男人，2014-2019年的累計WAR值在全聯盟僅次於楚奧特。才26歲的貝茲已經什麼都拿過了，MVP、金手套、銀棒獎、明星賽、打擊王通通不缺，且還有一枚冠軍戒指。根據Baseball-Reference的數據，他現在最接近的球員是道奇名人堂傳奇史奈德(Duke Snider)。 到昨天為止，紅襪外野手貝茲已打出生涯第900支安打，平均打擊率剛好是0.300！ 美聯社 分享 facebook

馬查多 (Manny Machado) 教士隊三壘手，26歲

A-Rod、小瑞普肯(Cal Ripken Jr.)、羅賓森(Brooks Robinson)，馬查多剛上大聯盟時的名字就常與這幾位名人堂級巨星連在一塊，經過了8年，現階段的他也確實繳出名人堂等級的成績。根據Baseball-Reference，他現在的生涯數據最接近同樣攻守俱佳的準名人堂三壘手貝爾崔(Adrian Beltre)。今年季前他與教士隊簽下一紙10年3億美元的合約，曾短暫打破北美職業運動最貴的自由球員合約紀錄。許多人笑教士隊是「盤子」，但在嘲諷之前可能得先想想有多少人比馬查多值這合約。 馬恰多轉戰教士後，前兩個月被極度看衰，但在7月份開始瘋狂趕進度，現在的成績單已經相當好看。 美聯社 分享 facebook

林多 (Francisco Lindor) 印地安人隊游擊手，25歲

林多絕對是當今地表最強的游擊手，且他不是開玩笑的強，Baseball-Reference的數字顯示他最接近的球員是「鐵人」小瑞普肯。才25歲的他生涯5年就有4度入選明星賽，無論攻守都是游擊手當中的頂尖。他的生涯WAR值為26.8，優於基特(Derek Jeter)25歲時的23.4。 印地安人游擊手林多今年出賽82場，已有16支全壘打和15次盜壘成功，仍有機會挑戰生涯首次30/30。 美聯社 分享 facebook

門檻邊緣級

哈波 (Bryce Harper) 費城人隊外野手，26歲

2年前的哈波應該不會在這個等級，但這2年他的表現下滑太嚴重使得他暫時只能在名人堂等級的門檻邊緣。他季前與費城人隊簽下13年3億3000萬的合約，打破北美運動員最貴合約紀錄，不久後才又被楚奧特打破。他常被稱為最被高估的球員，至少必須恢復2年前的身手才有機會穩進名人堂。 葉力奇(Christian Yelich) 釀酒人隊外野手，27歲

他是屬於後勢看漲型，這兩年的表現和哈波剛好呈現黃金交叉，現在他的生涯WAR值已比哈波還要高。葉力奇生涯前5年連明星都稱不上，直到去年才首度入選明星賽，且連帶拿下年度MVP。這兩年的他實在太猛，使他能夠直接躍升到這等級，且未來還有機會提升一個檔次。 葉力奇過去幾季馬林魚時表現就一直有在進步，但沒想到轉戰釀酒人之後完全爆發，近兩季已變成全聯盟最可怕的打者之一，跟楚奧特幾乎是不相上下。 美聯社 分享 facebook

需要更強的後勁