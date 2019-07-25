MLB／季後賽希望渺茫 大都會求交易終結者狄亞茲

2019-07-25 17:28 聯合新聞網 綜合報導



大都會本季讓人失望，有意送走季前才換來的終結者狄亞茲。 美聯社 分享 facebook

去年12月，大都會才用包含布魯斯（Jay Bruce）及史瓦查克（Anthony Swarzak）等在內的5名球員，跟水手換來美聯救援王狄亞茲（Edwin Diaz），如今卻決定聆聽各隊對於這名終結者的報價。

儘管去年12月，大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）花費不貲，一舉換來明星二壘手卡諾（Robinson Cano）與狄亞茲，但兩人表現不如預期，卡諾攻守開始出現老態，狄亞茲則壓制力下滑，投出意想不到的4.81防禦率。球隊截至目前46勝55敗，距離國聯東區龍頭多達13場勝差，且戰績在國聯排名第2差，僅優於馬林魚。

在季後賽機會渺茫情形下，經《Yahoo Sports》證實，大都會願意考慮任何交易2018年救援王狄亞茲的報價，不過大都會所求甚多，其中至少得包含一名頂級新秀，因此普遍預測交易成功率不高。

狄亞茲得知自己將成籌碼時表示，「我其實沒有什麼情緒起伏，我的工作就是投球，我很高興能來到這，但交易是無法控制的，如果真的發生了，就發生了，我不會因此困擾。」

雖然本季狀態不佳，狄亞茲的合約讓他仍有十足交易價值，他本季薪資僅約60萬美元，且將於休賽季首次進入薪資仲裁，相較其他優秀後援，狄亞茲不僅年輕且薪資相當便宜，因此交易雖不易成功，但大都會仍有理由在市場大開口。