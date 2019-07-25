MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

2019-07-25 16:31 聯合新聞網 綜合報導



英卡那西恩9局敲出本季第30轟，成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。 路透社 分享 facebook

就在兩個小時前，洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）跟三壘手烏謝拉（Gio Urshela）在標靶球場（Target Center）的置物櫃前看著一包從《亞馬遜》送來的包裹，裡面的物品讓他們笑得樂開懷，那是要送給英卡那西恩（Edwin Encarnacion）當作本季30轟的禮物，但當事人大概完全想不到內容會是什麼。

本場洋基10:7屠城明尼蘇達一戰，為重砲英卡那西恩紀錄之夜，他於9局敲出本季第30轟，成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。為慶祝英卡那西恩連8年達標，洋基特別遞上了包裹祝賀，裡面藏著一隻有著五彩羽毛的鸚鵡玩偶。收下包裹，英卡那西恩笑著說：「我早就在等了，他看起來很漂亮。」

Need. More. Parrot.



Edwin Encarnación with his 8th straight 30+ home run season - longest current streak in MLB.



(Via @Cut4)pic.twitter.com/z5z5wVnBNC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 25, 2019

現年36歲的英卡那西恩，29歲開始首次開轟突破30支，年屆30歲後仍可長達7個賽季維持30轟打擊火力，為史上第5人，僅落後邦茲（Barry Bonds）的10個賽季、帕梅洛（Rafael Palmeiro）的9個、施密特（Mike Schmidt）跟貝比魯斯（Babe Ruth）的8個賽季。

有如此長青表現，英卡那西恩表示，「感謝上帝保佑我，但我休賽季也都很努力在訓練，保持穩定性，這不容易。感謝老天我過去一直這麼堅持，現在的我感到相當幸福。」

或許不只英卡那西恩受到眷顧，洋基、雙城打線有如神助，雙方此役合計6支全壘打，3場系列賽兩隊更是多達20轟，在大聯盟歷史上排第6，至於3場系列賽最多轟為2017年紅雀對金鶯所創下的22支。

值得一提的是雙城本季長打火力驚人，目前101戰已扛出194支全壘打，按這速率打滿162場將會達到311轟，不僅能輕鬆打破洋基去年創下的266轟，也會成為史上首支單季300轟球隊，而這應該只是時間問題而已。