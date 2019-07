MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

英卡那西恩9局敲出本季第30轟,成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。 路透社 分享 facebook

就在兩個小時前,洋基二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)跟三壘手烏謝拉(Gio Urshela)在標靶球場(Target Center)的置物櫃前看著一包從《亞馬遜》送來的包裹,裡面的物品讓他們笑得樂開懷,那是要送給英卡那西恩(Edwin Encarnacion)當作本季30轟的禮物,但當事人大概完全想不到內容會是什麼。

本場洋基10:7屠城明尼蘇達一戰,為重砲英卡那西恩紀錄之夜,他於9局敲出本季第30轟,成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。為慶祝英卡那西恩連8年達標,洋基特別遞上了包裹祝賀,裡面藏著一隻有著五彩羽毛的鸚鵡玩偶。收下包裹,英卡那西恩笑著說:「我早就在等了,他看起來很漂亮。」

Need. More. Parrot. Edwin Encarnación with his 8th straight 30+ home run season - longest current streak in MLB. (Via @Cut4 ) pic.twitter.com/z5z5wVnBNC

現年36歲的英卡那西恩,29歲開始首次開轟突破30支,年屆30歲後仍可長達7個賽季維持30轟打擊火力,為史上第5人,僅落後邦茲(Barry Bonds)的10個賽季、帕梅洛(Rafael Palmeiro)的9個、施密特(Mike Schmidt)跟貝比魯斯(Babe Ruth)的8個賽季。

有如此長青表現,英卡那西恩表示,「感謝上帝保佑我,但我休賽季也都很努力在訓練,保持穩定性,這不容易。感謝老天我過去一直這麼堅持,現在的我感到相當幸福。」

或許不只英卡那西恩受到眷顧,洋基、雙城打線有如神助,雙方此役合計6支全壘打,3場系列賽兩隊更是多達20轟,在大聯盟歷史上排第6,至於3場系列賽最多轟為2017年紅雀對金鶯所創下的22支。

值得一提的是雙城本季長打火力驚人,目前101戰已扛出194支全壘打,按這速率打滿162場將會達到311轟,不僅能輕鬆打破洋基去年創下的266轟,也會成為史上首支單季300轟球隊,而這應該只是時間問題而已。

This week's @Yankees-@Twins series was the 6th three-game series in @MLB history where the two teams combined for at least 20 home runs.



H/T @EliasSports pic.twitter.com/rEpmDsLd5W