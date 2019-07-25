親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

失言風波近兩周 波多黎各總督終不敵民意下台

運動筆記黃昏到黑夜自主訓練我們一起努力- 大腳丫接力賽
健行筆記『向陽三叉』高原藍寶石阿里山神木群棧道【挑戰玉山前的暖身之旅】
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

MLB／英卡那西恩連8季30轟 洋基送上鸚鵡玩偶

2019-07-25 16:31聯合新聞網 綜合報導

英卡那西恩9局敲出本季第30轟，成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。 路透社
英卡那西恩9局敲出本季第30轟，成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。 路透社
分享

就在兩個小時前，洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）跟三壘手烏謝拉（Gio Urshela）在標靶球場（Target Center）的置物櫃前看著一包從《亞馬遜》送來的包裹，裡面的物品讓他們笑得樂開懷，那是要送給英卡那西恩（Edwin Encarnacion）當作本季30轟的禮物，但當事人大概完全想不到內容會是什麼。

本場洋基10:7屠城明尼蘇達一戰，為重砲英卡那西恩紀錄之夜，他於9局敲出本季第30轟，成就連續8個賽季至少30支全壘打紀錄。為慶祝英卡那西恩連8年達標，洋基特別遞上了包裹祝賀，裡面藏著一隻有著五彩羽毛的鸚鵡玩偶。收下包裹，英卡那西恩笑著說：「我早就在等了，他看起來很漂亮。」

現年36歲的英卡那西恩，29歲開始首次開轟突破30支，年屆30歲後仍可長達7個賽季維持30轟打擊火力，為史上第5人，僅落後邦茲（Barry Bonds）的10個賽季、帕梅洛（Rafael Palmeiro）的9個、施密特（Mike Schmidt）跟貝比魯斯（Babe Ruth）的8個賽季。

有如此長青表現，英卡那西恩表示，「感謝上帝保佑我，但我休賽季也都很努力在訓練，保持穩定性，這不容易。感謝老天我過去一直這麼堅持，現在的我感到相當幸福。」

或許不只英卡那西恩受到眷顧，洋基、雙城打線有如神助，雙方此役合計6支全壘打，3場系列賽兩隊更是多達20轟，在大聯盟歷史上排第6，至於3場系列賽最多轟為2017年紅雀對金鶯所創下的22支。

值得一提的是雙城本季長打火力驚人，目前101戰已扛出194支全壘打，按這速率打滿162場將會達到311轟，不僅能輕鬆打破洋基去年創下的266轟，也會成為史上首支單季300轟球隊，而這應該只是時間問題而已。

連戰
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

MLB／還沒轉隊 史卓曼告別藍鳥的話先說了

2019-07-25 12:45

MLB／季後賽希望渺茫 大都會求交易終結者狄亞茲

2019-07-25 17:28

MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00

MLB／席摩曼開季8連敗最慘？這位老虎投手單季21敗

2019-07-25 16:10

MLB／紅雀迪隆3響砲 隊史近119年游擊手第1人

2019-07-25 15:21

MLB／今日戰績表 洋基連勝擠下道奇成全聯盟第一

2019-07-25 14:52

MiLB／林子偉猛打賞敲超前安 江少慶5局挨2轟

2019-07-25 14:31

MLB／紐時建議送走辛德賈德 大都會才算大破大立

2019-07-25 11:35

MLB／不讓隊友累 韋蘭德6局飆11K收第13勝

2019-07-25 09:59

MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00

MLB／塞爾6局10K領軍 紅襪終於站上美東第二

2019-07-24 16:55

MLB／沒收再見安打 希克斯美技助洋基勝雙城

2019-07-24 15:00

MiLB／張育成敲本季第6轟 林子偉3安盜壘成功

2019-07-24 14:36

MLB／大谷2局上就代打 對前田健太敲安賺打點

2019-07-24 11:53

MLB／苦主又是洛磯 國民透納第二度完全打擊

2019-07-24 11:13

MLB／36歲卡諾下半季回春 生涯首度單場3響

2019-07-24 10:34

MLB／迎接下季明星賽 道奇將花一億美元升級球場

2019-07-24 09:42

MLB／吳昇桓被洛磯DFA 旅美生涯恐告終

2019-07-24 08:51

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

2019-07-24 18:00

日本羽賽／29分鐘速勝 戴資穎挺進八強賽

2019-07-25 12:50

ISU稱是中華冰協也建議改他地 協會方面不回應

2019-07-24 20:57

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

NBA／手擁4000雙球鞋 安戴托昆波收藏驚人

2019-07-24 16:08

滑冰／賽事被取消成羅生門 葉啟煌教練點出關鍵

2019-07-25 11:12

游泳世錦賽／又有選手拒絕合照 孫楊怒嗆輸家

2019-07-24 22:07

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

NBA／拿完總冠軍 林書豪透露最大夢想

2019-07-24 18:53

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00

MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00

NBA／大咖球星火速簽約 聯盟介入調查違規招募

2019-07-24 12:38

NBA／轉隊暴龍即奪冠 小加索：感謝灰熊忽視我

2019-07-25 13:36

滑冰／中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44

NBA／談聯手搭檔雷納德 喬治：像命運安排

2019-07-25 11:03

NBA／小球員長大了！ 林書豪誇變高變帥

2019-07-24 21:18

NBA／協議加入拓荒者 加索將簽1年短約

2019-07-25 11:45

NBA／重回生涯起點 保羅感謝休士頓球迷

2019-07-25 11:24

NBA／下家仍未定 林書豪：9年來都全力以赴

2019-07-24 22:09

滑冰／ISU新聞稿駁斥 中華冰協5月建議另擇他地

2019-07-24 21:41

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-24 20:25

NBA／介紹雷納德與喬治 快艇老闆嗨到不行

2019-07-25 12:00

NBA／再現獨特幽默 雷納德：感謝多倫多餐廳招待

2019-07-25 12:45

NBA／林書豪看「抱團」 熱鬧未必是好事

2019-07-24 20:19

NBA／ESPN票選現役最佳雷納徳 並看好快艇奪冠

2019-07-25 15:50

NBA／轉戰暴龍上場少 林書豪：不想遺憾

2019-07-24 19:20

NBA／美國男籃大退潮持續 勒夫婉拒出賽

2019-07-25 09:18

滑冰／協會官網一度爆流量關閉 將開記者會說明

2019-07-25 10:38

NBA／感謝加索助拳 布萊恩：沒他不會有那兩冠

2019-07-25 16:16

滑冰／體育署長動怒 先聽協會解釋、不排除懲處

2019-07-25 11:38

瓊斯盃女籃／蔡佩真返國家隊 華格納：打得像20歲

2019-07-24 22:25

NBA／和灰狼新帥無代溝 貝爾：柯爾不會聊Drake

2019-07-25 16:19

NBA／威廉森加入喬丹牌 每年金額史上新秀最高

2019-07-25 14:59

瓊斯盃女籃／尬藍隊拚開胡 陳薇安：學姊別跑太喘

2019-07-24 20:27

滑冰／主辦權搞烏龍 我滑冰協會主動放棄？

2019-07-25 00:12

中職／「節能減碳」組合 悍將、獅2.5小時收工本季最速

2019-07-24 22:25

中職／全壘打王不敵泰山 恰恰倒贏過全壘打大賽

2019-07-25 14:14

中職／生涯看過7次三響砲 王威晨：隊友太厲害

2019-07-24 18:03

中職／狂攻20分屠猿 伯納：罕見現象心情很好

2019-07-24 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top