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巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00Dennis

如果在開季之初，有誰還能想到巨人隊時至今日仍有機會打入季後賽。一般估計，巨人隊在球團事務總裁贊地(Farhan Zaidi)主政下，其魔球基因應會促使他在名人堂級主帥波奇(Bruce Bochy)執教末年時，對這支名門球團作出改朝換代行動，況且在7月以前巨人隊戰績總是在分區墊底處徘徊，因此讓贊地有了絕佳藉口，趁勢把陣中多位主將當作交易籌碼，來換得一些潛力新秀，好為往後新一代巨人軍作出規劃，其中王牌先發投手，素有「瘋邦」之稱邦賈納(Madison Bumgarner)，在過去幾個月裡就成為交易市場內詢問度最高球員之一。

這位曾幫助球隊拿下三座世界大賽冠軍一代名將，邦賈納對於現今巨人球迷意義非凡。 美...
這位曾幫助球隊拿下三座世界大賽冠軍一代名將，邦賈納對於現今巨人球迷意義非凡。 美聯社
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但這一切劇情發展卻都不在贊地預料之中，眼看距離交易大限還剩一個月，球季進入到了7月，巨人戰績竟然意外開出連勝紅盤，自6月30日起，巨人一鼓作氣打下7連勝，而在接下來12場比賽裡，戰績是10勝2負，雖與分區冠軍道奇仍然段不小距離，可是在戰局詭譎的國聯裡，巨人想要搶到季後賽門票機會卻依舊濃厚，如此一來則是徹底粉碎贊地重建計劃，也令交易邦賈納決定變成贊地左右為難抉擇。

邦賈納對於現今巨人球迷意義非凡，從在舊金山迎戰小熊比賽就可得知一二。由於換「瘋邦」交易風聲頻傳，如果按照劇本走，該場比賽很有可能是邦賈納身穿巨人球服，於甲骨文球場(Oracle Park)最後一次先發登板。許多球迷入場持著感謝瘋邦標語進場，也不時無刻在場邊呼喊他名字，就是希望用實質行動來感謝這位曾幫助這座城市拿下三座世界大賽冠軍一代名將。雖該場比賽最後勝利投手並非邦賈納，但在與對手鏖戰13局後，巨人隊戲劇化以再見全壘打擊潰對手，著實令巨人迷再次回憶起過去偶數年奇蹟輝煌年代。

巨人目前士氣可說是銳不可擋，近20場比賽巨人隊成功擊潰對手17次，而在最近6場比賽裡，巨人隊就有4次在延長賽中向對手說再見，這是自巨人遷至舊金山後從未發生，就連老教頭波奇都對最近所發生點點滴滴是嘖嘖稱奇，因這支球隊近來表現確實讓人無法做出過多合理解釋，但也讓球隊高層，特別是贊地陷入兩難局面。

自從贊地(中)入主巨人以來，信奉魔球主義的他，為巨人打造一番新氣象是他終極目標。...
自從贊地(中)入主巨人以來，信奉魔球主義的他，為巨人打造一番新氣象是他終極目標。 美聯社
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眼看731交易大限已經進入倒數計時，每當贊地接到詢問邦賈納與其他主力球員的電話時，肯定令他傷透腦筋。究竟是要加碼買進還是認賠殺出，原本十分簡單明瞭選擇題，在巨人不斷創造奇蹟之餘，已成為贊地無法為自己完全辯護申論題。雖說許多球員與球迷都已有瘋邦隨時被交易走的心理準備，但誰也不願意瘋邦或是陣中任何一員在此時被交易走，因為按照目前球隊氣氛，他們就是能夠贏球！

話雖如此，仍有不少球隊對邦賈納棄而不捨，洋基、紅襪與勇士等有希望晉級季後賽的球隊，都派出球探在週二比賽對他做出最後刺探，畢竟邦賈納乃是近年來最會投季後賽投手。而且從2014年經驗可看出如果能夠得到邦賈納，該球隊往後的季賽、季後賽，甚至世界大賽，絕對是冠軍拼圖內不可或缺重要角色。

既然球團高層無法作出決定，可是又有球隊紛紛上門詢問價碼下，按照媒體說法，巨人球團很有可能把最後決定權交付於邦賈納本人身上，畢竟根據邦賈納合約所載明不得交易條款裡，許多瘋邦不願意去球隊都是目前想積極爭取他加盟的球隊，例如：洋基、紅襪與勇士等。

所以說，除非瘋邦願意放棄使用該項條款，或是願意點頭被交易，要不然巨人隊也無法輕易的交易走邦賈納，只不過一旦等到季後，且巨人隊無法趁著這股氣勢直搗黃龍，那麼成為自由球員的邦賈納，其身價將會受到一定影響，而巨人也不能從邦賈納身上獲得所期望利益。

除非邦賈納願意放棄使用該項條款，或是願意點頭被交易，要不然巨人隊也無法輕易的交易...
除非邦賈納願意放棄使用該項條款，或是願意點頭被交易，要不然巨人隊也無法輕易的交易他。 歐新社
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自從贊地入主巨人以來，信奉魔球主義的他，為巨人打造一番新氣象是他終極目標。過去曾是魔球教主賓恩(Billy Beane)左右手的贊地，上季就送走身受巨人球迷歡迎的龐思(Hunter Pence)，今年他最重要任務就是交易走邦賈納並趁機從中換取更多年輕新血，好以增加農場深度，而731大限就是他最好機會。贊地如果無法順利在731大限交易走邦賈納，那麼很有可能會打亂他未來建軍藍圖，只是現今巨人情勢看好，如果輕易換走陣中核心人物，將會打擊團隊士氣也難以得到球迷諒解，這無不會影響贊地未來在舊金山的地位與聲望，但邦賈納在灣區所寫下傳奇將永傳於世。

舊金山甲骨文基因

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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