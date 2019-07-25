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MiLB／林子偉猛打賞敲超前安 江少慶5局挨2轟

2019-07-25 14:31中央社 台北25日綜合報導

紅襪3A的林子偉今天演出猛打賞，第6局敲出超前比分的2打點二壘安打。 路透
紅襪3A的林子偉今天演出猛打賞，第6局敲出超前比分的2打點二壘安打。 路透
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紅襪3A的林子偉今天演出猛打賞，第6局敲出超前比分的2打點二壘安打，助球隊以5比4奪勝；印地安人3A的江少慶，先發5局被敲2支全壘打，失4分，吞下敗投。

紅襪3A今天與光芒3A的比賽，林子偉先發打第6棒，擔任左外野手。2局上首打席林子偉就敲出安打，不過下一棒隊友擊出雙殺打；3局上紅襪3A靠著2發全壘打，攻下3分追平比數；4局上林子偉擊出二壘滾地球出局。

6局上紅襪3A在一、二壘有人時，林子偉敲出關鍵二壘安打，帶有2分打點，超前比數；9局上林子偉再度敲出安打。終場紅襪3A以5比4奪勝，總計林子偉4打數敲出3支安打，包辦2分打點，目前打擊率2成60。

印地安人3A對洋基3A的比賽，江少慶擔任印地安人3A先發投手，首局演出3上3下，包含1次三振；第2局雖然被敲1支安打，不過也有雙殺打出現；第3局被轟出一發陽春砲掉分，第4局則是被敲2支安打，雖然讓下一棒打者擊出雙殺打，不過掉1分，雙方2比2平手。

第5局江少慶被敲陽春全壘打後，投出2次保送，再被敲安打形成滿壘，加上暴投失1分。終場印地安人3A以2比8落敗，江少慶投5局，被敲7支安打，包含2發全壘打，投2次保送、2次三振，失4分含3責失，吞下敗投；目前江少慶出賽19場，拿下6勝7敗，防禦率5.55。

同場江少慶的隊友張育成則是先發第4棒，守二壘，不過4打數沒有敲出安打，吞下1次三振，目前打擊率2成61。

林子偉江少慶
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