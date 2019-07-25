MLB／還沒轉隊 史卓曼告別的話先說了

2019-07-25 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



先發7局失1分、吞下本季第11敗，可能成為史卓曼（Marcus Stroman）在多倫多身披藍鳥球衣的告別作，他在藍鳥以0：4敗給印地安人賽後，已提早發表告別演說，他向主場球迷表示，「我說這裡是我的家，因為它確實是。」他坦言站上投手丘時，已有預期這可能是自己在藍鳥的最後一場主場出賽。

7月31日交易大限將至，28歲的史卓曼在市場上詢價熱絡，離開藍鳥幾成定局，問題只在於將會改披哪隊球衣。

走下球場之前，史卓曼向球迷說了一些話，他還原了當時的對話，「我說這裡是我的家，因為它確實是。」史卓曼說：「我知道這可能是我的最後一場主場出賽，所以我希望向主場觀眾展現一些對這裡的愛，因為過去七年，我作為藍鳥的一員，一切都是那麼不可思議。」

史卓曼對於轉隊已有心理準備，他說：「我認為自己在最好的分區（指美聯東區）一直都投得出色，球隊高層無意與我延長合約，所以我也必須接受，我已經準備好不管到哪支球隊都要主宰戰局。」

史卓曼沒能在可能的主場最終戰拿下勝利，全因對方先發投手表現更優異，印地安人畢柏（Shane Bieber）先發9局只被敲出1安打，送出10次三振，率領印地安人取得完封勝。