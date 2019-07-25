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MLB／不讓隊友累 韋蘭德6局飆11K收第13勝

2019-07-25 09:59聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

塞揚強投韋蘭德6局11K拿下本季第13勝。 美聯社
塞揚強投韋蘭德6局11K拿下本季第13勝。 美聯社
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太空人昨晚打到延長賽輸球，今天又要在午場出賽，塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）有使命感，今天不想讓隊友那麼累，面對運動家先發6局只被敲出2安打、失1分（無責失），送出11次三振，率領太空人以4：2贏球，他也拿下並列大聯盟領先的第13勝。

「昨天是很難熬的一敗，但我的隊友很快地振作起來。」韋蘭德表示，「昨晚打到延長賽輸球，今天又要在白天出賽，我們很快地走了出來，找到贏球的辦法，這一勝非常巨大。」

韋蘭德近幾場出賽變化球控球不穩，但此役搭配較多的變化球，包括34顆滑球和15顆曲球，讓運動家打線對他一籌莫展，全場送出11K，這是他的生涯第60場雙位數三振比賽，其中五場出現在今年。

太空人的4分都靠全壘打轟下，史布林格（George Springer）和亞土維（Jose Altuve）在第三局和第五局個敲一發兩分砲，太空人帶著4：1領先進入最後一局。

終結者歐蘇納（Roberto Osuna）昨天在第九局挨轟三分砲，搞砸勝利，也迫使比賽進入延長，今天再度於第九局登板把關3分領先，被敲2安打、失1分，仍以2分之差守下這場勝利，進帳本季第23個救援點。

加上韋蘭德此役的好投在內，太空人先發投手群近八場比賽，聯手繳出7勝0敗、防禦率1.58，總教練辛區（A.J. Hinch）就讚嘆，「我們很少有先發投手表現崩盤的比賽。」

韋蘭德運動家
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