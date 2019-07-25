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MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基補強首要目標鎖定投手，雷達對準了誰？大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）指出，同樣隸屬紐約球隊的大都會辛德賈德（Noah Syndergaard）是他們的第一志願，儘管成交機率極低，但若有機會洽談，洋基願意端上所有潛力新秀作為籌碼。

洋基上一座世界大賽冠軍已要追溯2009年，對這支傳統強權來說，10年冠軍乾旱期已經漫長的難以忍受，交易大限前勢必將有動作，總經理凱許曼（Brian Cashman）說：「如果可以的話，我會補強投手，不管是先發或牛棚，總之就是要加強我們的投手戰力。」

洋基目光持續望向交易市場，藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）、巨人邦賈納（Madison Bumgarner）和印地安人鮑爾（Trevor Bauer）等人，都曾被點名是可能人選，但海曼指出洋基的第一志願，其實另有其人。

「他們肯定鎖定先發投手，我也認為他們已經確定了爭取順序。」海曼接受電台訪問時指出，「洋基想要辛德賈德，他是他們的第一志願。」

他進一步解釋，「辛德賈德被交易的機率很小，從皇后區被送到布朗克斯區的機率更是幾乎趨近於零，我認為這筆交易不會發生，但我想指出一點，曾有報導說洋基沒有非賣品，這個前提只有在交易對象是辛德賈德時才成立，他們願意為了他送出任何新秀。」

洋基辛德賈德大都會
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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