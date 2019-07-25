MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪以2：3輸給光芒後，總教練柯拉（Alex Cora）還是滿頭霧水，第八局到底發生了什麼事？他說：「就是一團亂！」

柯拉口中的鬧劇，導因於光芒總教練凱許（Kevin Cash）在第八局的兩次換投，先是寇拉瑞克（Adam Kolarek）接替先發投手摩頓（Charlie Morton），取得一出局後，換上洛伊（Chaz Roe）登板，寇拉瑞克則移往一壘，在一出局後重返投手丘，柯拉在此時走上場，想了解寇拉瑞克的取代棒次。

比賽因此中斷約20分鐘，最終仍沒有結果，比賽雖繼續進行，寇拉瑞克以1球解決狄佛斯（Rafael Devers），但紅襪決定提出抗議。

柯拉提出他的困惑之處，「他們以左投取代摩頓，以洛伊取代崔志萬（一壘手），他們在當時還維持著DH，但場上在一壘上有個投手，在投手丘上有個投手，卻還是有DH，這很難解釋吧！」柯拉坦言，聽了主審的解釋還是搞不懂，決定向官方提出抗議，「對不起，我不能就這樣算了，這就是個違規換人，所以我們看看會發生什麼事吧！」

針對柯拉的疑問，擔任主審的赫南德茲（Angel Hernandez）提出規章解釋，文中指出若投手移往其他守備位置，則取代DH的棒次，但若場上同時有兩個以上的守備調度，則投手可取代任一被替換下場的棒次，且規章中賦予主審權力，若總教練在當下未說明替代棒次，則由主審裁定。

赫南德茲表示，「柯拉想要知道發生了什麼事，我向他說明，也告訴他這不影響結果，但他還是想提出上訴。」光芒近兩季已四度將投手移往其他守備位置，凱許對這項調度爭議抱有信心，「看起來有些困惑，但我有信心我們最終會是對的那方。」