15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

上週有幸和陳子軒教授合作，播到水手隊的李克八局的完全比賽，最後雖然沒能播到大聯盟史上第24次完全比賽（真要給我們遇上的話，真是要買樂透了），但起碼我們曾經在2015年一起合作過一場艾里耶塔的無安打比賽，也算是難得的成就了。事隔不到一年，艾里耶塔又再來一次，成為史上34歲投出一次以上無安打比賽的人。這讓我想到連無安打比賽這麼困難的事情，在大聯盟歷史上都發生過301次了，出過無數神鬼奇冰的大聯盟還有什麼聽起來好像可能，但卻從來沒有發生過的事呢？別懷疑，還真有，我整理出15大從未發生的紀錄，讓大家參考參考。

1.教士隊的無安打比賽：大聯盟三十支球隊中，就只有教士隊至今還沒出現過無安打比賽。教士隊成立於1969年，而這五十年間大聯盟共出現過134次無安打，其中完成此一壯舉頻率最高的球隊是早教士三年建軍的天使隊，共出現十次（感謝萊恩先生）。在這慘淡的五十年中，教士共有23次在七局後被破功的比賽，包括7月17號帕達克（Chris Paddack）在第八局被馬林魚的卡斯楚一壘安打破功。隊史兩次只差一個出局數就能達標，結果這兩場比賽最後連完封都沒有，還輸掉其中一戰。

教士菜鳥帕達克差一點就能成為隊史首位投出無安打比賽的投手，他在四月時也曾對水手投過7局1安打的比賽。 美聯社 分享 facebook

2.無安打比賽又18次三振：歷史上共有27次九局內18K以上的比賽，但這麼有宰制力的投球，卻沒有任何一次無安打比賽，最接近的一次是伍德（Kerry Wood）在1998年對上太空人隊時，九局中被打一支安打。根據賽伯學祖師爺詹姆斯（Bill James）所發明的『比賽得分game score』系統，伍德該場比賽得到105分，至今仍是九局比賽的紀錄。史上最接近的男人是薛則，他曾在2016年飆出單場20K，平大聯盟九局紀錄，歷史上第四人。他也曾在2015年，他的第二場無安打比賽中三振17名大都會打者，追平萊恩所保持的無安打比賽中最多三振數。

前小熊名投伍德曾在新人球季時追平單場20次三振的紀錄，可惜在第三局時就被太空人游擊手古提耶瑞茲擊出唯一一支安打。 歐新社資料照片 分享 facebook

3.生日當天投無安打比賽：在史上301次無安打比賽中，從來沒有一個人是在生日當天出賽的。投手在生日當天出賽時有所聞，在2012年還出現過貝利（Homer Bailey）和丹普斯特（Ryan Dempster）剛好同一天生日，然後同場先發的案例。根據美國福斯運動網賈德納（Sam Gardner）的研究，有四位投手曾經在生日當天投出一安打完投，最近的一位是紅雀隊的帕拉西奧斯（Vincente Palacios）在1994年七月19號完成，但就是沒有人能拿無安打來慶生的。

4.團隊連五轟：六月9號時，國民隊的坎崔克、透納、伊頓和瑞登聯手演出背靠背靠背靠背的連四轟，而這只不過是歷史上第九次發生而已。這項紀錄之難達成，直到1961年才有球隊能辦到就可略知一二。不過以今天大聯盟全壘打產量之高，這可能是可以期待被打破的紀錄。

國民隊今年竟然在教士主場打出4連轟，他們成為史上唯一完成這項紀錄2次的球隊，上一次也是他們在2017打出4連轟，有趣的是8支全壘打都是不同的人打出的。 2019 Topps Now 球員卡 分享 facebook

5.單場五轟：根據棒球年鑑（Baseball Almanac）網站的紀錄，史上共有18位選手曾經單場敲出四支全壘打過，最近的是2017年的J.D.馬丁尼茲和金奈特。兩人都是在最後一個打席才完成第四轟，沒機會挑戰單場五轟。金奈特在那場對勇士之戰，還成為史上第一個單場五安，包括一支滿貫砲，打出10分打點的人。距離五轟最接近的，可能是2002年水手隊的卡麥隆（Mike Cameron），他在前四個打席就已經四轟了，但他第五次打擊時卻被觸身球擊中，第六次打擊，也是最後一個打席，打出的深遠飛球在警戒區被接殺。

遊騎兵強打漢迷爾頓在2012年5月8日對金鶯的比賽單場打出4轟，離上一位完成這項紀錄的戴嘉多已接近9年，5年後也才出現金奈特接棒這個紀錄。 2012 Topps 球員卡 分享 facebook

6.全隊九人開轟：即使在今天的全壘打年代，一堆八九棒也能輕鬆把球轟出牆外，我們還是沒看到同一支球隊中能有九人同場開砲的。最高紀錄是八個人，發生在1999年九月4號，紅人隊以22比3大勝費城人，包括先發二壘手瑞斯（Pokey Reese）、先發三壘手布恩（Aaron Boone）、先發右外野手楊恩（Dmitri Young）、先發左外野手馮恩（Greg Vaughn）、先發中外野手哈蒙茲（Jeffrey Hammonds）、先發捕手陶本西（Ed Taubensee）打兩支，還有替補三壘手路易斯（Mark Lewis）及替補捕手強森（Brian Johhson）。單場單隊最多全壘打紀錄是藍鳥隊保持的10支，不過是六個人打出來的。

7.代打者四轟：紅雀隊曾在2016年一場以7比4打敗勇士隊的比賽，由迪亞茲（Aledmys Diaz）、賈西亞（Greg Garcia）和哈索貝克（Jeremy Hazelbaker）同場打出三支代打全壘打。歷史上曾有過單場有五支代打者揮出的全壘打，但還從來沒有單一隊能同場由代打者敲四轟的。

8.單場八支八：史上共有99次單場六支六的紀錄，甚至還有七支七的神人，在近代棒球史上（自ㄅ1900年後）有兩次：1970年老虎隊的古提瑞茲（Cesar Gutierrez，12局）和1975年海盜隊的史坦內（Rennie Stennett）。2016年的巨人游擊手克勞佛曾經在一場對馬林魚隊14局的鏖戰中，單場八支七，要不是在第五局他被三振，說不定有機會成功。在1932年時，印地安人的游擊手博內特（Johnny Burnett）曾經在18局的比賽中創造11支9的神蹟，但至今還沒人能夠完成完美的八支八。

9.單場四支三壘安打：根據棒球年鑑，歷史上的確出現過兩次單場四支三壘打，但都是十九世紀的上古神獸，進入現代棒球年代後，個人單場最多就是三支。而且史上也只有三個人曾經在單場打出過四支長打，其中包括三支三壘打的，最近的一次是2014年的普伊格，對巨人隊打出單場三支三壘打和一支二壘打。

普伊格長打能力好、速度又奇快、膽量更是超大，如果能少喝點酒、更積極跑壘，真的有機會打破紀錄。 2018 Topps Stadium Club 球員卡 分享 facebook

10. 單場五支二壘安打：今年七月1號時，海盜隊的佛萊瑟敲出單場四支二壘安打，成為史上第36位達成次一大聯盟紀錄的選手。但時至今日，即使把前清時代的上古神獸們也算進去，居然從來沒有一個人能夠單場五支二壘打的。順帶一提，2016年的亞土維創下史上首位單場兩支二壘打和兩支三壘打，卻都沒有回來得分的紀錄。

11.沒上過壘卻四分打點：1989年時，打擊之神奎恩（Tony Gwynn）曾經在一場比賽中沒有站上過一壘，卻靠著高飛犧牲打和兩次有打點的滾地球打回三分打點。那年奎恩拿到生涯八次國聯打擊王中的第四次，不過那場比賽卻以4支0槓龜。

12.馬林魚隊的完全打擊：稍早提過教士隊是大聯盟30隊中唯一一支沒投出過無安打比賽的球隊，而馬林魚隊則是唯一一支沒出現完全打擊的球隊。馬林魚從1993年和洛磯隊同時成軍，而洛磯已經打出過九次完全打擊，最近一次是去年9月30號的布雷克蒙。連比馬林魚晚成軍的響尾蛇和光芒隊都分別有過六次和兩次。有趣的是，馬林魚隊史上曾有四次有人敲出全壘打、三壘打和二壘打，但就是差一支最簡單的一壘安打。

完全打擊並不算是太困難的紀錄，就像國民游擊手透納昨天就發功了，而且這個完全打擊已經是他生涯第二次了。馬林魚打者平常應該要多扶老太太過馬路！ 美聯社 分享 facebook

13.同場完全打擊：在大聯盟史上327場完全打擊中，曾經有過一次同日分別有兩人在兩場比賽中打出完全打擊的，時間是1920年9月17號，國聯紐約巨人隊的伯恩斯（George Burns）對上海盜，以及美聯的老虎維奇（Bobby Veach）對上紅襪時。但同一場比賽出現兩人完全打擊，不管同不同隊，至今還沒有發生過。至於今年6月13號和14號大谷翔平和包爾斯隔一日分別打出完全打擊，也是歷史首見。

14.單場五次盜壘失敗：現代棒球史上有五人曾經單場六次盜壘成功，前古棒球更有人曾經單場七盜的，但只有過一個人單場四次盜壘失敗的，就是前巨人隊的明星二壘手湯普森（Robby Thompson）。至今還沒有單場五次盜壘被抓到，不過這也不能怪人家，畢竟這是人性，都已經失敗那麼多次了，還是算了吧。

15.單場兩局四次三振：不管是暴投或捕逸，不死三振常常發生，也造就時有所聞的單局4K。根據棒球年鑑，大聯盟史上共有92次單局四次三振，但從來沒有發生在同一場比賽中。2015年道奇曾經連兩場比賽投出單局4K，而2009年球季的最後一天，丹普斯特和格瑞格森分別在各自的比賽中單局4K，但可惜的是，他們沒有直接交手。